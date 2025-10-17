Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Galardones

Clínica Corachan, premiada entre los mejores hospitales de España en Pediatría

El galardón consolida a Clínica Corachan como centro de referencia en atención pediátrica a nivel nacional

Una paciente en la Clínica Corachan.

Una paciente en la Clínica Corachan.

Redacción

Clínica Corachan ha sido galardonada con el premio Top 20 al mejor hospital privado de España en Pediatría, en la XXVI edición de los premios "IQVIA Hospitales Top 20" de 2025. Este premio sitúa al centro entre los hospitales españoles con mejores resultados en calidad asistencial, eficiencia y resultados clínicos.

El programa TOP 20, referente en el análisis comparativo del rendimiento hospitalario, evalúa de forma objetiva los resultados de más de 200 centros públicos y privados en todo el país. La distinción obtenida por Clínica Corachan refleja la excelencia del equipo pediátrico y el compromiso de la institución con la mejora continua y la atención integral al paciente infantil.

El Departamento de Pediatría de Clínica Corachan brinda un abordaje integral del niño y del adolescente, con un equipo multidisciplinar especializado en las principales áreas pediátricas y apoyo diagnóstico completo. Integrada en este ámbito, la Unidad de Neonatología proporciona atención especializada de bebés prematuros y a término con patología congénita o adquirida perinatalmente. La clínica dispone de un servicio de urgencias pediátricas con atención las 24 horas, de forma ininterrumpida, los 365 días del año.

Con una trayectoria centenaria, Clínica Corachan se consolida como uno de los hospitales privados de referencia en Barcelona y a nivel nacional.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Juan Tallón, escritor: 'Alguien está llevando las riendas de nuestra vida y le está yendo muy bien manteniéndonos atentos a lo que no nos interesa
  2. ¿Sabes cuántos cafés costaba un piso en la Colonia del Pico de Pañuelo (Arganzuela), y cuántos costaría hoy?
  3. El rincón a menos de dos horas de Madrid ideal para visitar este 12 de octubre: elegido como uno de los pueblos más bonitos de España
  4. La madrileña que aprendió a ser pastora y pasa los veranos en Tirol sin cobertura ni agua corriente: 'Gano el triple que en España
  5. Detenida en Puente de Vallecas una mujer que estafó a una administración de loterías comprando 500 décimos
  6. Ayuso aprobará su ley del concebido no nacido antes de Semana Santa
  7. Emiliano es marquetero y tiene uno de los puestos del Mercado Cervantino que más expectación está generando: 'Me enseñó mi padre
  8. Sexo y masturbación, así se rinde el PP a Vox en Sevilla

Clínica Corachan, premiada entre los mejores hospitales de España en Pediatría

Clínica Corachan, premiada entre los mejores hospitales de España en Pediatría

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicta que las aerolíneas no deben pagar por pérdida de mascota compensación mayor que por un equipaje

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicta que las aerolíneas no deben pagar por pérdida de mascota compensación mayor que por un equipaje

Sabadell, tras fracasar la OPA de BBVA: "Esta es la mejor salida para todos"

Sabadell, tras fracasar la OPA de BBVA: "Esta es la mejor salida para todos"

Emilio Rodríguez Menéndez, el abogado madrileño protagonista de regates a la justicia, montajes con famosas e intentos de asesinato

Emilio Rodríguez Menéndez, el abogado madrileño protagonista de regates a la justicia, montajes con famosas e intentos de asesinato

Getafe Club de fútbol selecciona a Vodafone España como socio tecnológico

Getafe Club de fútbol selecciona a Vodafone España como socio tecnológico

Condenado a 5 años de cárcel un profesor de Madrid acusado de agresión sexual a tres alumnas menores

Condenado a 5 años de cárcel un profesor de Madrid acusado de agresión sexual a tres alumnas menores