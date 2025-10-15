MANIFESTACIONES
Miles de personas marchan en apoyo a Palestina, con incidentes en Barcelona y Valencia
Barcelona y Valencia vivieron los momentos más conflictivos, mientras en Madrid y otras ciudades las manifestaciones transcurrieron de forma pacífica
Decenas de miles de personas se han manifestado este miércoles en numerosas ciudades españolas en el marco de la jornada de paros parciales y huelga general convocada bajo el lema Paremos por Palestina. Las movilizaciones, impulsadas por sindicatos y colectivos sociales, han tenido un fuerte seguimiento, con episodios de tensión en Barcelona y Valencia, y protestas pacíficas en Madrid, Bilbao, Pamplona y otras localidades.
Tensión y gas pimienta en Barcelona
En Barcelona, la manifestación convocada por Prou Complicitat amb Israel y la Comunitat Palestina de Catalunya ha vivido momentos de gran tensión. La policía autonómica, los Mossos d'Esquadra, ha utilizado gas pimienta para disolver a manifestantes que, según el cuerpo, ofrecieron resistencia activa al intentar bloquear el paso del equipo israelí de baloncesto Hapoel Jerusalem hacia el pabellón donde se enfrentaba al Baxi Manresa.
Entre los afectados, la CUP ha denunciado que su diputado Xavier Pellicer fue reducido y arrastrado por el suelo. Además, un grupo de jóvenes quemó una docena de contenedores y causó daños en un local de comida rápida al lanzar objetos contundentes.
Cinco detenidos y cargas policiales en Valencia
En Valencia, cerca de 1.000 personas se concentraron frente al Roig Arena, donde jugaba el Hapoel Tel Aviv contra el Valencia Basket. Según fuentes policiales, cinco personas fueron detenidas durante los enfrentamientos con la Policía Nacional, que incluyeron empujones, cargas, salvas al aire y el lanzamiento de petardos por parte de los manifestantes. Una joven resultó herida en la cabeza tras una carga policial dirigida a disolver una sentada que intentaba cortar el tráfico.
Madrid: movilización sin incidentes y presencia política
En Madrid, unas 11.000 personas, según la Delegación del Gobierno, se manifestaron sin incidentes. La convocatoria, organizada por CGT, CNT, Solidaridad Obrera, Alternativa Sindical de Clase y otros colectivos, estuvo marcada por cánticos, botes de humo con los colores de la bandera palestina y proclamas como "Ya queremos ver que Pedro Sánchez cierre la embajada de Israel".
La líder de Podemos, Ione Belarra, asistió a la protesta y afirmó que el alto el fuego y el intercambio de rehenes han sido posibles "única y exclusivamente por la presión social". Belarra reclamó una "descolonización real de Palestina" y que el pueblo palestino pueda ejercer su derecho a la autodeterminación.
Miles de personas se movilizan también en Euskadi, Navarra y Baleares
En el País Vasco, miles de personas salieron a las calles de Bilbao, Vitoria y San Sebastián. En la capital vizcaína, cientos de jóvenes cortaron el tráfico en un acceso principal con una sentada de 50 minutos. En el campus de la universidad pública, se registró la quema de un contenedor y el bloqueo de la vía con otros.
En Pamplona, la Policía Nacional cargó contra un grupo reducido que prendió fuego a varios contenedores. Mientras tanto, en Palma de Mallorca, el ambiente fue festivo, con consignas como "Libertad para el pueblo palestino" y denuncias contra el "genocidio" en Gaza.
También hubo manifestaciones en Murcia, Valladolid y decenas de ciudades más, con miles de estudiantes y trabajadores movilizados desde primeras horas del día.
El Congreso y parlamentos autonómicos se suman simbólicamente a las protestas
La jornada de protesta llegó también a las instituciones. En el Congreso de los Diputados, Yolanda Díaz, Mónica García y Pablo Bustinduy abandonaron el hemiciclo durante la sesión de control para participar en una concentración en las escalinatas del edificio, acompañados por diputados de Sumar, EH Bildu y BNG. Una delegación del PSOE también salió brevemente en muestra de apoyo.
En Les Corts Valencianes, se vivió un momento de tensión cuando el síndic de Compromís, Joan Baldoví, acusó al diputado del PP Manuel Pérez Fenoll de proferir un insulto antisemita hacia el parlamentario y activista Juan Bordera, en referencia a su participación en la Global Sumud Flotilla.
