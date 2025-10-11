Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Siguen las labores de extinción del incendio de la localidad toledana Almorox, próxima a Madrid, con tareas de remate en puntos calientes

El fuego fue detectado por un particular el jueves a las 14:25 horas y desde ese momento han participado en las labores de extinción 75 medios, 25 de ellos aéreos, y 305 personas

Siguen las labores de extinción del incendio de Almorox con tareas de remate y liquidación de puntos calientes

Siguen las labores de extinción del incendio de Almorox con tareas de remate y liquidación de puntos calientes / PLAN INFOCAM

EP

Toledo

Las labores de extinción del incendio declarado este jueves en el término municipal de Almorox (Toledo) continúan este sábado con tareas de remate y liquidación de puntos calientes tras bajar a situación operativa de nivel 0 en el día de ayer.

Así lo publica en Plan Infocam en 'X' donde señala que 16 medios terrestres y 54 efectivos siguen sobre el terreno con el fin de lograr controlar este incendio.

El fuego fue detectado por un particular el jueves a las 14:25 horas y desde ese momento han participado en las labores de extinción 75 medios, 25 de ellos aéreos, y 305 personas.

