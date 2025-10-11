FUEGO
Siguen las labores de extinción del incendio de la localidad toledana Almorox, próxima a Madrid, con tareas de remate en puntos calientes
El fuego fue detectado por un particular el jueves a las 14:25 horas y desde ese momento han participado en las labores de extinción 75 medios, 25 de ellos aéreos, y 305 personas
EP
Toledo
Las labores de extinción del incendio declarado este jueves en el término municipal de Almorox (Toledo) continúan este sábado con tareas de remate y liquidación de puntos calientes tras bajar a situación operativa de nivel 0 en el día de ayer.
Así lo publica en Plan Infocam en 'X' donde señala que 16 medios terrestres y 54 efectivos siguen sobre el terreno con el fin de lograr controlar este incendio.
El fuego fue detectado por un particular el jueves a las 14:25 horas y desde ese momento han participado en las labores de extinción 75 medios, 25 de ellos aéreos, y 305 personas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los madrileños ya pueden reservar viajes del Imserso: “Muchos vienen a primera hora para que les encuentres lo que quieren
- Evolución de las obras del soterramiento de la A-5 (Latina) en imágenes
- Los nuevos radares que la DGT ha instalado en Madrid: esta es su ubicación exacta y la posible multa que te puede caer
- El portavoz de Vox en Parla, expulsado del pleno por 'arrancar y romper' una bandera palestina
- Atlético - Inter: horario y dónde ver por TV el partido amistoso
- Madrid alerta sobre el riesgo de un nuevo apagón como el de abril
- Adiós al sellado de pasaporte para entrar en España: el aeropuerto de Barajas prueba el nuevo sistema automatizado
- El misterio de las 39 fotoesculturas que el Palacio Real imprimió en 1863: 'Era una técnica que no existía, es sorprendente