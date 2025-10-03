Lo que la flotilla esconde

La expedición de la denominada “Flotilla de Gaza” y el desarrollo de los acontecimientos que la han rodeado plantean una serie de interrogantes que trascienden el gesto político que pretende representar. La naturaleza de la acción, la implicación de cargos públicos en ella, el tratamiento informativo ofrecido por los medios de comunicación -especialmente los de titularidad pública- y la reacción de diversas instituciones, incluido el Gobierno español, suscitan dudas sobre los límites entre el activismo individual y la acción institucional, el uso del capital simbólico y material de las administraciones, y el papel que deben desempeñar los medios y la política exterior en escenarios internacionales complejos. Una cuestión especialmente delicada si se tiene en cuenta que todo ello ocurre en un momento de alta sensibilidad en el conflicto palestino-israelí, cuando se ha abierto una posible vía diplomática hacia un alto el fuego.

La flotilla, compuesta por activistas de diversas nacionalidades, incluida la mediática Greta Thunberg, partió de Barcelona y ha ido sumando barcos salidos de otros puertos, con la intención de romper simbólicamente el bloqueo naval israelí sobre Gaza. No se trata de una misión humanitaria reconocida ni de una operación con respaldo institucional internacional, sino de una iniciativa privada de carácter político y simbólico cuyos apoyos y vinculaciones son una incógnita. Las embarcaciones no transportan ayuda humanitaria efectiva, sino un mensaje político cuya eficacia es cuestionable tanto desde el punto de vista práctico como diplomático.

Lo que ha otorgado visibilidad a esta acción ha sido la participación de determinados activistas internacionales como Greta Thunberg, de ex cargos como Ada Colau, y de algunos cargos electos, de entre los cuales la diputada del Parlament de Catalunya, Pilar Castillejos (CUP), y el concejal del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Coronas (ERC). Una implicación que, siendo una acción sin cobertura oficial, plantea interrogantes acerca del aprovechamiento de recursos públicos para actividades de naturaleza privada. Porque, por muy legítima y justa que pueda ser la causa, esa y cualquiera otra, resulta muy discutible que representantes democráticamente elegidos, con responsabilidades concretas en sus respectivos ámbitos, no solo participen en acciones que no forman parte de su mandato institucional, sino que por hacerlo desatiendan sus verdaderas obligaciones. Un tipo de iniciativas que introduce ambigüedad respecto al papel que deben jugar los cargos públicos y sobre la utilización del capital simbólico -y económico -de las instituciones para fines que exceden sus competencias.

A esta confusión entre lo institucional y lo personal se ha sumado un tratamiento informativo por parte de algunos medios, particularmente los de titularidad pública, no solo cuantitativamente desproporcionado sino que, desde un punto de vista cualitativo, absolutamente desequilibrado. La flotilla es a menudo presentada como una misión humanitaria de emergencia, sin ahondar ni en su carácter de iniciativa privada sin el aval de organismos internacionales, ni en el contexto en el que se enmarca el bloqueo sobre Gaza. Un bloqueo que, aunque controvertido, responde a una legítima estrategia de seguridad de Israel frente a Hamás, una organización calificada como terrorista por la propia Unión Europea.

El episodio también ha desencadenado una reacción institucional que difícilmente puede calificarse de equilibrada ni útil a la causa. La decisión del Gobierno español de enviar un buque de la Armada para escoltar a la flotilla se ha revelado como un gesto simbólico sin efectos prácticos: el barco no solo no llegó a tiempo para ofrecer acompañamiento en aguas internacionales, sino que, una vez que las embarcaciones se encontraban en aguas israelíes -o en la zona de exclusión decretada y cuya violación genera efectos-, su presencia carecía de fundamento jurídico y operativo. Lejos de reforzar la posición diplomática de España, la actuación ha tenido un claro componente comunicativo, más orientado a audiencias internas que a la resolución del conflicto. Tras la operación de intercepción que ha desarrollado el ejército israelí, sin incidentes graves, la nota de protesta emitida por el Gobierno español tras la detención de los activistas, cuya repatriación no debería ser complicada, ha contribuido, además, a sobredimensionar un episodio que, en realidad, se inscribe dentro de un patrón ya conocido de intercepciones a este tipo de flotillas. En esta misma línea, la suspensión del pleno del Parlament de Catalunya en señal de protesta constituye otro gesto de alto valor simbólico, pero de escasa incidencia práctica.

Una sobreactuación política y diplomática que plantea serias dudas sobre si responde a una estrategia coherente de política exterior o, por el contrario, a una acción reactiva y de carácter simbólico, destinada a movilizar electoralmente, pero cuya utilidad real en la resolución del conflicto y en la mitigación del sufrimiento humano es muy limitada. Una actitud que además resulta doblemente cuestionable si se considera que tales decisiones implican el uso de recursos públicos. En este sentido, no estaría de más conocer cuál ha sido el coste económico del despliegue de que la Armada española haya hecho ademán de escoltar a la flotilla. A lo que se sumaría la oferta del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de poner a disposición de los detenidos los servicios jurídicos del Govern, un gesto que también denota una clara voluntad de hacer uso de recursos públicos, un uso del todo improcedente y que, de concretarse, podría rozar la malversación.

A todo ello hay que añadir que estos acontecimientos han tenido lugar en un momento de especial sensibilidad en el marco del conflicto palestino-israelí, justo cuando Israel ha aceptado recientemente un plan de paz propuesto por Estados Unidos que contempla un alto el fuego, una retirada progresiva y la liberación de rehenes, a la espera aún de una respuesta formal por parte de Hamás. En este contexto, cualquier acción que pueda interpretarse como una provocación o como una interferencia simbólica en las dinámicas diplomáticas en curso puede resultar, como mínimo, inoportuna.

El episodio de la flotilla, en definitiva, pone de relieve una serie de disfunciones que conviene abordar con serenidad y sentido institucional. Urge clarificar los límites entre el activismo individual y la acción pública, especialmente cuando cargos electos participan en iniciativas que no forman parte de su mandato ni cuentan con respaldo oficial. Asimismo es necesario establecer criterios que eviten el uso de recursos públicos o del capital simbólico de las instituciones para fines particulares, por legítimos que estos sean. Del mismo modo, resulta imprescindible reforzar el rigor y la neutralidad de los medios de comunicación públicos, evitando representaciones sesgadas de iniciativas privadas como si se tratara de misiones humanitarias reconocidas. Y por último, la política exterior debe sustentarse en una estrategia coherente y no divisiva, alejada de gestos simbólicos sin efectos prácticos, como el envío improvisado de buques o la emisión de protestas diplomáticas desproporcionadas. Solo así será posible preservar la credibilidad de las instituciones y garantizar que su actuación responde al interés general, y no a impulsos personales, partidistas o electorales.