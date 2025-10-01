La Flotilla a Gaza se acerca a la Franja, en directo: la Armada israelí rodea los barcos

La Armada israelí rodea a la Flotilla a Gaza y apaga temporalmente sus sistemas de navegación

Todos los tripulantes de la flotilla de barcos humanitarios que se dirige a Gaza sabían que esta iba a ser una noche en vela, y así ha sido. A las 4:25 de la madrugada, hora española, los 43 barcos de la Global Sumud Flotilla han activado el "protocolo de máxima alerta", tras detectar la llegada de buques de guerra de la Armada israelí.

A las 5:07 de la madrugada, el barco Sirius, donde se encuentra buena parte de los 50 españoles, incluida la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, ha sido "rodeado de fragatas y un submarino", según explica un miembro de la tripulación. "Nos han apagado todos los sistemas de navegación. Está siendo un reto logístico para ellos. Están pasando por todos los barcos y los rodean. Intentan amedrentar pero luego se van a otro barco y hacen lo mismo", apunta el diputado de Compromís Juan Bordera.

