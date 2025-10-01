En Directo
AYUDA EN ORIENTE PRÓXIMO
La Flotilla a Gaza se acerca a la Franja, en directo: la Armada israelí rodea los barcos
Las embarcaciones están dentro de la "zona de alto de riesgo", donde el ejército israelí ya ha interceptado anteriormente otros navíos pese a ser aguas internacionales
La Global Sumud Flotilla (GSF) se acerca a Gaza. Unas cuarenta embarcaciones que llevan ayuda humanitaria a los palestinos de la Franja ya han entrado en la "zona de alto de riesgo" dentro de aguas internacionales, donde Israel ha interceptado anteriormente otros barcos pese a ser aguas internacionales.
Siga en directo todo lo que ocurra con la Flotilla a Gaza.
Hamás se reúne con mediadores y promete una rápida respuesta al plan de Trump sobre Gaza
Negociadores del grupo islamista palestino Hamás se reunieron la nche del miércoles en Doha con delegaciones mediadoras de Catar, Egipto y Turquía, a las que prometieron una rápida respuesta al plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el fin de la guerra y el futuro de la Franja de Gaza. Según una fuente "informada", que este miércoles cita la cadena catarí Al Jazeera, el encuentro tuvo lugar en Doha en el contexto de "las discusiones técnicas para formular una posición final sobre el plan de Trump".
Óscar López: "La solución definitiva es que haya dos Estados"
El ministro de Transformación Digital y dela Función Pública, Óscar López, en La hora de La 1, sobre el acuerdo de paz para Gaza: "Si paramos el genocidio, conseguimos la libración de los rehenes y que llegue la ayuda a la población; eso es lo urgente. ¿Es la solución definitiva? No. Hemos dejado claro que la solución es que haya dos Estados"
Sofía, tripulante de la Flotilla: "Estamos organizados y tenemos el plan listo para seguir avanzando hacia Gaza en cualquiera de los escenarios"
Sofía, tripulante de la Flotilla a Gaza, ha comentado en una conexión con La Hora de La 1 que están "organizados y tenemos el plan listo para seguir avanzando hacia Gaza en cualquiera de los escenarios hasta que sea totalmente imposible". Ella va a bordo del buque Sirius, el segundo a mando.
Además ha confirmado que ya han superado las 150 millas náuticas.
¿Por dónde va la Flotilla a Gaza?
La Flotilla a Gaza ya está en la "zona de alto riesgo", a menos de 150 millas naúticas de su destino final. Siga aquí la posición de las más de 40 embarcaciones que componen la GSF en su llegada a la Franja.
La Flotilla podría llegar a Gaza "en horas", un día y medio como mucho
Con el ritmo que lleva ahora mismo, los barcos de la Flotilla podrían llegar a Gaza "en las próximas horas", un día y medio como mucho. Así lo ha confirmado Sofía, una integrante española de la Flotilla, en declaraciones a TVE.
El Gobierno recomienda a la Flotilla que no se adentre, por seguridad, en zona de exclusión
El Gobierno ha recomendado a los integrantes de la Global Sumud Flotilla que no se adentre en la zona de exclusión "porque hacerlo pondría en riesgo severo su propia seguridad", han informado esta noche a EFE fuentes de Moncloa. El Ejecutivo también les ha comunicado que el buque de salvamento marítimo "ya se encuentra en un radio operativo para realizar operaciones de rescate si fuesen necesarias".
La Armada israelí rodea a la Flotilla a Gaza y apaga temporalmente sus sistemas de navegación
Todos los tripulantes de la flotilla de barcos humanitarios que se dirige a Gaza sabían que esta iba a ser una noche en vela, y así ha sido. A las 4:25 de la madrugada, hora española, los 43 barcos de la Global Sumud Flotilla han activado el "protocolo de máxima alerta", tras detectar la llegada de buques de guerra de la Armada israelí.
A las 5:07 de la madrugada, el barco Sirius, donde se encuentra buena parte de los 50 españoles, incluida la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, ha sido "rodeado de fragatas y un submarino", según explica un miembro de la tripulación. "Nos han apagado todos los sistemas de navegación. Está siendo un reto logístico para ellos. Están pasando por todos los barcos y los rodean. Intentan amedrentar pero luego se van a otro barco y hacen lo mismo", apunta el diputado de Compromís Juan Bordera.
La Flotilla a Gaza entra en "la zona de alto riesgo" en su travesía hacia la Franja
La Global Sumud Flotilla (GSF) ha alertado esta madrugada de su entrada en la "zona de alto de riesgo" en su travesía hacia Gaza, la zona donde Israel ha interceptado anteriormente otras embarcaciones pese a ser aguas internacionales, a partir de las 150 millas náuticas desde las costas del enclave palestino (unos 270 kilómetros).
"Estamos en alerta máxima", ha avisado la flotilla a través de su canal de Telegram alrededor de las 02:00 horas. "Hemos entrado a la zona de alto riesgo, el área donde flotillas anteriores han sido atacadas o interceptadas. Permanezcan alerta", ha agregado.
