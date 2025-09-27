Las sombras de la ONU a la luz de Gaza

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, en la Asamblea General de la ONU / Kay Nietfeld/dpa

La Asamblea General de Naciones Unidas, que se está celebrando esta semana en Nueva York, no ha eludido el tema más candente y divisivo: la guerra en Gaza. Con una resolución que reclama el cese inmediato del bloqueo, la entrada de ayuda humanitaria y el respeto al derecho internacional, la mayoría de los Estados miembros ha expresado su rechazo explícito a la actuación del gobierno israelí, hasta el punto de que muchas delegaciones abandonaron el plenario durante la intervención de Binyamin Netanyahu.

Sin embargo, aunque políticamente relevante, esta resolución no es vinculante y no obliga ni a Israel, ni a Hamás, ni a ningún otro actor a modificar su conducta. La ONU puede proclamar principios, pero carece de medios para imponerlos.

Nacida en 1945, en el umbral de un mundo devastado por la Segunda Guerra Mundial y tras el fracaso de la Sociedad de Naciones, la ONU fue concebida como un foro universal para coordinar esfuerzos, promover la cooperación y defender valores compartidos. La Carta, firmada por 50 Estados fundadores, estableció principios básicos para regir las relaciones internacionales: igualdad entre Estados soberanos, solución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos, no intervención y cooperación para el desarrollo.

Un espíritu idealista que confiaba en que el derecho y la diplomacia podrían cimentar un orden global más justo y pacífico. No obstante, la arquitectura institucional inicial ya incorporaba un núcleo profundamente realista: el poder de veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, diseñado para proteger los intereses de las grandes potencias. Este poder de veto les permite bloquear cualquier cuestión que consideren desfavorable y revela, en la práctica, la sumisión global a sus intereses estratégicos.

La parálisis ante el conflicto en Gaza —sobre el cual el Consejo de Seguridad no ha logrado pronunciarse debido al veto de Estados Unidos— no es un caso aislado, sino que refleja de forma alarmante las grietas estructurales del sistema multilateral. Esta situación es consecuencia directa del diseño institucional que, ochenta años después del nacimiento de la ONU, exhibe sus límites con crudeza.

La organización fundada para preservar la paz y garantizar los derechos humanos atraviesa hoy una profunda crisis de legitimidad. Su influencia, históricamente basada más en su autoridad moral que en su capacidad coercitiva, se ve cada vez más cuestionada por su ineficacia frente a crisis internacionales. A ello se suma una acusación persistente: la de aplicar un doble rasero.

Muchos de sus órganos, lejos de regirse por criterios jurídicos o técnicos, operan bajo lógicas de bloques políticos, afinidades ideológicas u oportunismos geopolíticos, lo que erosiona su credibilidad y siembra dudas sobre su imparcialidad. Esta distorsión es especialmente evidente en comités clave como el Consejo de Derechos Humanos, duramente criticado por incluir —e incluso otorgar protagonismo— a Estados con historiales documentados de represión, persecución política y vulneración sistemática de libertades fundamentales.

Países como Arabia Saudí, Irán, China, Venezuela o Cuba han ocupado, o aún ocupan, puestos relevantes en este órgano, llegando incluso a presidir sesiones o liderar resoluciones. De manera similar, el Comité de Descolonización ha aplicado criterios claramente asimétricos, abordando ciertos casos con excesivo celo mientras ignora otros sin ofrecer justificaciones compatibles con una lógica verdaderamente universal.

Una problemática que también se ha evidenciado en relación con Gaza, donde diversos comités y comisiones especiales de la ONU han señalado que las acciones de Israel reúnen características de genocidio, citando la imposición deliberada de condiciones de vida que ponen en riesgo a la población civil. Sin embargo, estos informes han generado controversia debido al cuestionamiento sobre la imparcialidad de algunos de sus miembros, acusados de mantener posturas políticas sesgadas o vínculos con grupos que apoyan a las partes en conflicto.

A todas estas tensiones entre principios y prácticas hay que añadir una contradicción menos debatida pero igualmente relevante: la membresía a la ONU no exige el respeto a los principios democráticos ni al Estado de derecho, sino que se basa únicamente en la soberanía estatal. Así, regímenes autoritarios, teocráticos o dictatoriales participan en pie de igualdad con democracias consolidadas, ejerciendo a menudo una influencia significativa sobre los órganos normativos de la organización.

Una paradoja que resulta particularmente problemática cuando la ONU pretende erigirse en referente ético y jurídico del orden internacional, y que obliga a preguntarse cuál es la legitimidad moral con la que puede hablar de derechos humanos una organización que permite a violadores sistemáticos definir los estándares que los regulan.

Pese a las deficiencias —en muchos casos reconocidas, en otros ignoradas—, el sistema actual bloquea cualquier reforma ambiciosa, como por ejemplo incluir en el Consejo de Seguridad a potencias emergentes como India, Brasil, Alemania o un representante permanente de África, para lograr una representación más acorde con el orden internacional actual.

Este órgano, con su estructura heredada de 1945 y su derecho de veto, se ha convertido en un obstáculo para acciones efectivas ante crisis como la de Gaza. Tampoco se ha avanzado en la posibilidad de limitar el uso del veto en situaciones de emergencia humanitaria. A esto se suma que muchas resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, dependen de la voluntad de los Estados para cumplirse y no hay mecanismos coercitivos que lo garanticen.

Y, por si fuera poco, problemas organizativos internos —como la falta de coordinación, la burocracia, los recursos insuficientes y la lenta adaptación a desafíos actuales como la inteligencia artificial, las pandemias o la crisis climática— dificultan el cumplimiento de los compromisos asumidos, especialmente en materia de desarrollo sostenible y cambio climático.

No obstante, sería injusto negar los logros históricos de la ONU. Ha ayudado a evitar una guerra global, al menos hasta ahora, ha impulsado tratados clave de derechos humanos, ha canalizado ayuda humanitaria masiva y creado agencias especializadas como UNICEF, ACNUR y la OMS, que han mejorado millones de vidas. La Asamblea General, como se ha visto esta semana, sigue siendo un foro donde todos los Estados tienen voz, pueden expresar sus posiciones y denunciar violaciones, generando consensos con valor diplomático y simbólico. Pero su capacidad de influencia, cuando están en juego los intereses de las potencias, sigue siendo limitada.

Lo sucedido en torno a Gaza refleja todas estas contradicciones y es quizá el síntoma más doloroso de la crisis que atraviesa la ONU. A punto de cumplir ochenta años, la organización se enfrenta a una encrucijada: seguir siendo un foro diplomático con valor simbólico pero sin capacidad operativa, o asumir el coste político de una reforma estructural que acerque su funcionamiento a sus principios fundacionales.

Esto último implicaría revisar su gobernanza, incorporar criterios democráticos en la composición de sus órganos, garantizar la independencia de sus comités técnicos y crear mecanismos automáticos de rendición de cuentas y coerción, que no dependan de la voluntad política de los Estados. Aunque, en estos momentos, esta agenda reformista quizá sea demasiado idealista para un paradigma internacional cada vez más dominado por el realismo.