De dictadores del siglo XIX y dictadores del siglo XXI

Nayib Bukele. / EFE

En la presentación del Informe El Estado Global de la Democracia 2025: La democracia en movimiento, de IDEA Internacional, su secretario general Kevin Casas-Zamora fue contundente al señalar que "Daniel Ortega es un dictador del siglo XIX y Nayib Bukele un dictador del siglo XXI". Y esto es así por su manejo mucho más sofisticado de la comunicación política y de las redes sociales, lo que lo convierte en un personaje mucho más peligroso. En estas cuestiones, la pareja dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo tiene un desempeño más primitivo y, por tanto, mucho más brutal y sanguinario.

Como en el resto del mundo, el iliberalismo está en plena expansión en América Latina, aunque, como señaló el Latinobarómetro, la democracia sigue siendo resiliente en toda la región. Pese a ello, salvo algunos casos destacados, como los de Uruguay, Chile y, en menor medida, Costa Rica, su desempeño deja bastante que desear y hay retrocesos importantes en algunas de sus variables centrales.

Según el índice de The Economist sobre el estado de las democracias en el mundo, solo Uruguay es una democracia plena en América Latina. Esta idea debe completarse con la presencia de un grupo de dictaduras formado por Cuba, Nicaragua y Venezuela (en riguroso orden alfabético). Al club de sospechosos habituales hay que sumar a El Salvador, cuyo presidente Nayib Bukele está haciendo méritos constantes y crecientes para sumarse al anterior trío autoritario.

Este rápido balance introductorio debe incluir algunas referencias adicionales. Por méritos propios debe sumar a Haití, un estado fallido con todas las letras, permanentemente al borde de ser fagocitado por el crimen organizado y el narcotráfico. En segundo lugar, está Honduras, cuyas elecciones del 30 de noviembre próximo serán vitales para conocer su futuro, especialmente si mediante el fraude gana el oficialista partido Libre (Libertad y Refundación) y se sientan las bases de una presencia totalitaria permanente. No hay que olvidar que Libre es el partido de la presidenta Xiomara Castro y su marido, el expresidente Manuel Zelaya, en su día vinculado a la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

En este terreno ha habido unos cambios importantes, ya que Bolivia y Ecuador han dejado atrás, o están a punto de hacerlo, la época de Evo Morales y de Rafael Correa. El populismo más afín al chavismo también ha sido derrotado en Argentina. Sin embargo, otras sombras autoritarias emergen en el continente. México es una, especialmente después de la reforma del Poder Judicial y de su práctica subordinación a Morena, el partido gobernante, que hoy controla los tres poderes. Ecuador es otra, cuyo presidente Daniel Noboa, gran admirador de Bukele, acaba de convocar un referéndum, teóricamente para ampliar sus competencias en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, pero ya se sabe cómo empiezan estas cosas, aunque no cómo terminan. No es inhabitual que concluyan en la reelección indefinida en manos de caudillos sin control.

Si comparamos la situación política actual con la existente en América Latina a mediados de la década de 1980, hace ya 40 años, cuando comenzaban las transiciones a la democracia, el cambio ha sido dramático, especialmente en lo que respecta al desempeño institucional y electoral. Con sus luces y sus sombras, allí donde se vota, las elecciones son regulares y funcionan de un modo eficiente. Pero si en lugar de poner las luces largas ponemos las cortas y vemos lo que ha pasado en los últimos 20 años, o incluso 10, se observa un declive democrático más intenso, especialmente visible en el peor funcionamiento de los pesos y contrapesos institucionales.

Un problema que enfrentan las democracias amenazadas es el de la recuperación institucional, la reversión de las pulsiones y de los anclajes autoritarios allí donde se produjeron, un proceso mucho más complicado de lo que parece a simple vista. Esto es especialmente visible en Venezuela, Nicaragua y El Salvador, ya que en los tres casos la dictadura surgió de procesos derivados de victorias electorales legítimas. Llegados a este punto, la gran pregunta es cómo cambiar de régimen si cualquier salida electoral está cerrada.

En esta deriva hacia el autoritarismo e incluso al totalitarismo, el papel de Estados Unidos está siendo fundamental. El regreso de Donald Trump a la presidencia ha supuesto no solo un menor apoyo a la democracia a nivel mundial, sino también un creciente estímulo y respaldo a propuestas iliberales, especialmente las de aquellos gobernantes autoritarios más escorados a la derecha. Muchas de las medidas que está impulsando Trump contra Venezuela, pero también contra el gobierno democrático del presidente Lula, pueden provocar efectos contrarios a los buscados. Por un lado, echar a Brasil todavía más en manos de China. Por otro, y esto es más preocupante, reforzar aún más las pulsiones autoritarias chavistas, consolidando a Maduro como el gran dictador latinoamericano del siglo XXI.