'Talento Artístico', un proyecto de Fundación Eurocaja Rural y Plena inclusión que impulsa la creatividad de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo

La Fundación Eurocaja Rural y Plena inclusión han lanzado oficialmente el programa Talento Artístico: Comunidad Creativa Inclusiva, una iniciativa orientada a promover la creatividad como herramienta de inclusión social para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. La presentación ha tenido lugar durante la mañana de este miércoles en el Palacio de Congresos de Eurocaja Rural, congregando a más de 500 personas entre autoridades, representantes institucionales, comunidad educativa y entidades sociales.

Abierto el plazo para presentar proyectos artísticos

El programa nace con el objetivo de apoyar y reconocer iniciativas impulsadas por entidades del movimiento asociativo Plena inclusión, centradas en disciplinas artísticas como las artes plásticas, visuales, escénicas, musicales y literarias. A través de una convocatoria nacional de ayudas, se seleccionarán cuatro proyectos que recibirán una dotación económica de 2.000 euros cada uno para su desarrollo.

Las entidades interesadas deberán formar parte de Plena inclusión y podrán presentar sus propuestas entre el 24 de septiembre y el 24 de noviembre a través del sitio web de la Fundación Eurocaja Rural: https://fundacioneurocajarural.es

Cada entidad podrá postular hasta tres proyectos, ya sean nuevas iniciativas o propuestas en curso que necesiten refuerzo.

La creatividad como motor de transformación

Durante su intervención, el director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, destacó que ‘Talento Artístico’ busca visibilizar “proyectos, entidades y personas que transforman realidades a través del arte y que trabajan por alcanzar la autonomía e inclusión social en condiciones de igualdad”.

Martín López subrayó además que esta iniciativa está alineada con la vocación de servicio de Eurocaja Rural: “Nacimos para generar empleo, desarrollo y cohesión territorial, prestando atención especial a quienes más lo necesitan. Este proyecto es un ejemplo del poder transformador de la cultura como herramienta de cambio”.

La presidenta de Plena inclusión, Carmen Laucirica, señaló que este proyecto continúa el legado del 60 aniversario de la organización, celebrado en 2024: “Talento Artístico permite que las voces y talentos individuales se expresen y aporten valor a toda la sociedad a través de la creatividad”.

Por su parte, el presidente de Plena inclusión Castilla-La Mancha, Francisco Serrano, remarcó que esta iniciativa es el fruto de años de colaboración con la Fundación Eurocaja Rural. "Cuando se rema en la misma dirección, se generan oportunidades reales. Este proyecto demuestra que con los apoyos adecuados, todas las personas pueden alcanzar sus sueños", afirmó.

Una red nacional por los derechos y la participación

Plena inclusión España es la principal organización del país en el ámbito de la discapacidad intelectual o del desarrollo. Actualmente agrupa a más de 60 entidades en Castilla-La Mancha, representando a 8.500 personas con discapacidad, con el apoyo de 2.700 profesionales, 1.000 personas voluntarias y una red de 240 centros. Su labor se centra en promover los derechos, la inclusión plena y la mejora de la calidad de vida de las personas y sus familias.

Durante el evento, también se proyectó el documental Lo imposible se hará, una producción que recoge el concierto conmemorativo del 60 aniversario de Plena inclusión, protagonizado por 38 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, acompañadas por la Orquesta Carlos III.