Aragón
Javier Lambán recibirá a título póstumo el Premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, dedica el primer anuncio del debate sobre el estado de la comunidad a su predecesor
Sergio H. Valgañón
El expresidente aragonés Javier Lambán recibirá, a título póstumo, el Premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales, que entrega el Ejecutivo autonómico desde el año 2023. El presidente autonómico, Jorge Azcón, lo ha anunciado este miércoles en el inicio de su intervención en el debate sobre el estado de la comunidad. El premio Gabriel Cisneros, con nombre del representante aragonés de los llamados "padres de la Constitución" reconoce el trabajo de personalidades en defensa de los valores asociados a la Carta Magna.
"Javier Lambán fue, sin duda, un ejemplo de coherencia, honestidad y patriotismo constitucional que debemos honrar y del que debemos tomar ejemplo para afrontar los difíciles momentos y las situaciones inéditas que vive la política nacional. Un peligroso escenario que a los aragoneses nos afecta y nos concierne directamente en nuestra condición de españoles", ha expresado Azcón. El presidente aragonés ha destacado "la defensa a ultranza de la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía" ejercida por Lambán, del que también ha puesto en valor "su posición insobornable ante los ataques a la unidad de la nación y los principios de igualdad y solidaridad".
Azcón ha destacado que a Lambán "nunca le tembló la voz para denunciar la deriva involucionista en la que el Gobierno central de su propio partido ha llevado a nuestro sistema constitucional mediante unos pactos con formaciones independentistas inaceptables". El presidente aragonés ha afirmado que el histórico líder socialista en la comunidad fue "un ejemplo de coherencia, honestidad y patriotismo constitucional"
El presidente del Gobierno de Aragón ha recordado que "en noviembre de 2018, en el cuarenta aniversario de la Constitución Española, el presidente Lambán tuvo la altura de miras de recordar al turiasonense Gabriel Cisneros y distinguirlo con honores a título póstumo, con la Medalla de Aragón, por su participación decisiva en nuestra historia democrática".
"Ahora cerramos un círculo de reconocimiento mutuo, premiando precisamente lo que el presidente Lambán hizo con valentía y coraje hasta su último día: enaltecer, defender y divulgar los valores democráticos recogidos en la Constitución Española, que son los que nos han dado los mejores 47 años de nuestra historia y que bajo ningún concepto podemos permitir que nadie subvierta ni arruine en aras de un objetivo exclusivamente personal y ególatra", ha agregado.
Javier Lambán será la tercera figura reconocida en el marco del Premio Gabriel Cisneros. En anteriores ocasiones se ha otorgado este reconocimiento a los diputados y senadores aragoneses de la legislatura constituyente y a los fiscales del 'procés'.
