ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN
Extremadura refuerza su estrategia turística global en la V Convención de Turespaña en Cáceres
La Convención Turespaña también servirá para tratar las líneas generales de la estrategia España Turismo 2030 que impulsa el Ministerio de Industria y Turismo a través de la Secretaría de Estado de Turismo
