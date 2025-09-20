Nora Navas, actriz: "Si los artistas no gritamos contra la injusticia, lo que hacemos se convierte en ruido"

Hablamos del azar: “La vida te vive y los pensamientos te piensan”. Así se ha levantado esta mañana Nora Navas en su casa que sobrevuela el cielo de Barcelona, montaña arriba. Y mientras deja que el arroz se haga lentamente al horno, cuenta de esta tragicomedia que es Mi amiga Eva, de Cesc Gay, que protagoniza junto a Juan Diego Botto. “Cesc te quita el suelo al dirigirte, y quería que mi personaje fuera lo más ligera y naif posible, mientras que yo soy muy densa, muy Pa Negre (la película de Villaronga que le hizo merecer el Goya, la Concha de Plata, el Gaudí y el Forqué a la mejor actriz protagonista)”. Hablamos de la mentira: “Todos mentimos un poco, y empezamos de buena mañana: ¿Estás bien? Sí, muy bien. Y en realidad te estás pudriendo por todo lo que está pasando”. Lo que está pasando: “Voy a dejarme la voz gritando contra el genocidio de Gaza”, ayer noche el ejército sionista atacó un barco de la Flotilla de la Libertad, en la que Navas confiesa que se hubiera embarcado sin dudarlo de no ser que rueda esta temporada en los Pirineos (Matar a un oso). Y hablamos de lo esencial que es la verdad, el contacto con y la aceptación de tu propia presencia: “¡Waheguru!” –entonamos–, créete a ti mismo.

A Nora Navas (Barcelona, 1975 abril) no le gusta hablar de sí misma, porque también ella prefiere no saber de la vida personal de los actores, ver los personajes al desnudo, en su propia piel y sin interferencias, para creérselos mejor. Pero va a terminar contando que se considera budista, que trabaja cuidando enfermos terminales en cuidados paliativos (Fundación Paliaclinic) y que a su única hija, Luara (del latín Laurus, triunfo), 18 años, le susurra: “Corazón blando y piel dura, hija. Soy una entusiasta del amor, que es lo único que mueve el mundo”. De esto va también la película.

Pero ¡qué mentirosa es Eva/Nora, jajajaja!

Ah, sí, sí, sí, pero ella miente para no hacer daño.

O sea, ¿que usted cree que la mentira puede salvarnos, que existen mentiras benévolas?

Síiiii, creo que esta gente que se propone decir siempre la verdad puede llegar a ser muy cruel. No hace falta ser tan sincero, sobre todo cuando la verdad es dura e irreversible, puedo decirte mira tienes un moco, vale, pero no ay qué gorda te has puesto. Hay mentiras que no están nada mal, aunque sí es verdad que la mentira te pone el suelo muy inestable y al final se descubre.

¿Qué es la mentira?

Una forma de supervivencia, una más, como el trauma, el esconderse, el huir; una forma de salvaguardar los egos. Y al primero que nos mentimos es a nosotros mismos. A mí me pasa como a Eva, que antes de hacer daño soy capaz de mentirme y creérmelo. Además, mira a su madre, esa sí que miente a conciencia… es una constelación familiar, si te acostumbran a este funcionamiento desde niña…

Ah, ¿y eso a usted también le ha sucedido?

No, no, pero sí otras cosas, los silencios de la familia, los secretos, lo no dicho incluso en generaciones… Nos ocurre a todos, somos mucho más colectivos de lo que nos creemos en esta tendencia tan marcada a la individualidad. No, somos fruto de todo eso, amigos, familia, etc. El carácter de Eva está hecho de las opiniones de los demás sobre ella, que procura no opinar, ni siquiera en su relación de 25 años con su marido que es quien toma las decisiones. Y así va, que no sabe bien lo que hace ni dónde está… Mira que dejar a ese hombre (el estupendo Botto, estupendos él y su personaje)… pero es que está harta, necesita reinventarse, que para mí es una obsesión vital: la dificultad de transformarse uno, por eso nos gusta tanto viajar, por ejemplo.

La verdad importa más que nunca. Es una de mis obsesiones: ser muy de verdad, saber lo que uno quiere en esta época tan líquida

Y la verdad, Nora, ¿acaso existe o importa hoy en medio de tanto fake y posverdad?

Importa más que nunca. Otra de mis obsesiones es estar muy conectada con la presencia, ser muy de verdad, saber lo que uno quiere en esta época tan líquida.

¿Y el amor, es una cura o puede ser una condena? ¿Cómo lo vive Nora Navas?

Es lo único que existe. Ahora estoy muy metida en esto del eneagrama, soy una dos total, y sé que el amor me pierrrdeee. El amor, ayudar… Soy una entusiasta del amor, que me parece lo único que mueve el mundo. En los rodajes pongo todo mi talento al servicio de la película, soy muy kamikaze, necesito generar buen rollo alrededor.

¿Y tiene cura el amor, como pregunta la canción que suena en la peli? ¿Sabía que Leonard Cohen escribió esa lírica poco antes de que su novia lo desplumara mientras él estaba encerrado en un convento budista?

Como era un gran meditador, seguro que algo intuía, y en el fondo le hizo un favor: volvió a los escenarios. Aunque la canción tiene una visión nihilista, creo que es verdad, que no hay cura, y por eso es una gran búsqueda, hay que estar ojo avizor.

¿Y no negarse nunca?

Negarse al amor es endurecerse, es cerrar el corazón. Es imposible dejar de sentir, así que mejor estar abierto.

Toda esta historia, y me refiero al argumento de la película, empieza por una mentira real según ha contado Cesc Gay, cuando descubre que una amiga suya, superada por los sentimientos, visita pisos de alquiler sin decírselo a nadie y menos a su marido. ¿Una buena manera de inventar nuevas vidas posibles, aquello de reinventarse?

¿Sabes que mi madre lo hacía? Igual para imaginarse cómo sería vivir ahí sin nosotros… No sé, mi padre es arquitecto y teníamos mucho vínculo con el tema, y a mi madre le gustaba visitar pisos. Y sí, está en conexión con la posibilidad de reinventarse: el germen estaba en ella desde hacía tiempo.

Una señora totalmente perdida. Aparte de cumplir 50 años, como ella, ¿Nora se parece en algo a Eva? ¿También se tira a la piscina sin agua o es usted algo más conservadora y cauta?

Bueno, yo soy más habladora, más decisiva y clara, y tengo un entusiasmo más potente. De hecho, no podría estar 25 años con nadie, no lo aguantaría, ni aunque fuera Juan Diego Botto, vaya (risas).

La actriz Nora Navas, en Madrid. / Alba Vigaray

Nora, ¿cómo de esencial es la versatilidad en un actor?

Más que versatilidad, lo que yo necesito es desaparecer, apartarme del personaje, que no se me vea. Y esto es muy complicado, porque los actores funcionamos con nuestro material, nuestra voz, nuestros sentimientos. Pero si la Nora desaparece, con su susceptibilidad, reactividad, pensamiento y sentimiento, consigo una mayor vacuidad, como diría el budismo, para llenarla del personaje y poder ser más fiel a la historia.

¿Le interesa la filosofía budista?

Sí, yo me considero budista, pero no me caso con ninguna sangha (comunidad), soy muy autodidacta y muy esponja, voy y vengo.

Comedia o drama, usted brilla por igual. ¿Rechaza lo que no le llega al alma?

Absolutamente, porque como espectadora soy muy crítica, y me interesan muchas cosas diversas, así que los proyectos en los que me involucro tienen que llegarme al alma. Si no es así, me muero de vergüenza ajena, no puedo. Prefiero un papel pequeño en algo que valore que hacer de protagonista en una chorrada.

Ya andan hablando de su tercer Goya. ¿Estas cosas le crean ansiedad?

¡Halaaa! (y se le pone un careto… cómico) ¿Ansiedad?, no, pero no lo creo, ya sabes que las comedias… Lo que me genera es ilusión. Además porque este año la gala se celebra en Barcelona, y yo como vicepresidenta de la Academia del Cine Catalán peleé mucho con mis compañeros para que los Goya salieran de Madrid. Imagínate que Cesc (Gay) pueda ir a recoger un Goya en moto desde su casa (risas). Mira, lo que más ilusión me hace es que la película les está encantando a los hombres, que se aleje de este cliché de película-para-mujeres-de-50, qué tontería por favor. Es una película igualitaria y para todas las edades.

Le decía lo del Goya porque tengo la impresión de que Nora Navas prefiere un perfil bajo, ¿me equivoco?

No te equivocas, no. No me considero ni una estrella ni la más guapa ni nada de nada, lo que quiero es ir trabajando, y en esto soy muy afortunada. Me gusta participar en la promoción, pero no hablar de mi vida, porque cuando veo películas de cuyos actores no sé nada, me llegan mucho más, porque me lo creo mucho más. De ahí que me guste el perfil bajo, porque estar menos es mejor para las películas.

Me interesa más la vida que el cine, claro. Y estoy muy orgullosa de cómo mi profesión está posicionándose frente a lo que pasa (el genocidio palestino)

¿No es cierto que le interesan más las causas humanitarias que el cine?

Me interesa más la vida que el cine, claro. Y estoy muy orgullosa de cómo mi profesión está posicionándose frente a lo que pasa, de lo que ocurrió en el Festival de Venecia con La voz de Hind Rajab. El arte sana, y si los artistas no gritamos, lo que hacemos se convierte en ruido, como decía Nina Simone. Hay que poner el foco en las injusticias, y cada vez es más dolorosa la impotencia: yo necesito hacer más que manifestarme en la calle o intentar sacar a familias de Gaza. Atendemos a un genocidio mientras que ellos hablan de terrorismo, pero ¿dónde está el terrorismo en ese infierno? Esta impotencia te hace dudar del sentido de tu trabajo, todo deja de tener valor, es muy depresivo.

¿Por qué el cine, entonces?

No lo elegí, de niña bailaba y cuando me subía al escenario ya todo estaba ahí, algo llevaba dentro. Siempre he tenido ganas de dejarlo, largarme a viajar con una mochila o plantar un huerto y vivir. Pero mira, mi primer maestro, en Buenos Aires, ya sentenciaba: “Nora, qué decís, si estás condenada”. La verdad es que es algo que me sale de dentro, y encima vivo de ello, disfruto, aprendo, me transforma… He conseguido con el tiempo darle más valor, como si fuera mi servicio, mi implicación en la vida, y este es el más alto grado de espiritualidad: hacer una obra de teatro y transmitir algo de luz a la gente.

Y por último, ¿qué está pasando con el cine catalán, cuestión de cuotas y subvenciones o es que realmente Cataluña recupera el aliento cultural?

Importa que en nuestras películas haya un tanto por ciento de catalán, sobre un 30%, porque si es más nos doblan, y lo es porque responde a una realidad: somos absolutamente bilingües. En esta peli el idioma es un personaje más que aporta riqueza. Hay muchísimo talento catalán, no sé si es por la escuela o por nuestra idiosincrasia o nuestra lucha, y el público catalán se siente orgulloso, y va en masa al cine, porque le importa mantener una cultura autóctona, y esto, claro, revienta la taquilla.