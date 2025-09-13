Del 'procés' a Gaza: paralelismos en la construcción simbólica

Hutíes protestan contra los ataques de Israel. / EFE

Pese a tratarse de fenómenos de muy distinta naturaleza y escala, el procés soberanista en Cataluña y el conflicto en Gaza han activado, en sus respectivos contextos, mecanismos muy similares de construcción simbólica. En ambos casos, el papel de los líderes en la elaboración del relato, la lógica binaria y maniquea en la explicación, la simplificación —cuando no la manipulación—, el victimismo, la instrumentalización de informes internacionales o su uso sesgado, el papel de la academia y de los medios de comunicación, así como la utilización de las movilizaciones sociales, han dado lugar a relatos cerrados, adhesiones emocionales, tensiones entre legalidad y legitimidad, y dificultades para sostener posiciones matizadas sin ser objeto de descalificaciones. Veamos la lógica con la que operan los distintos mecanismos.

Desde su inicio, el procés fue, ante todo, una apuesta narrativa por parte de unos dirigentes que decían hablar en nombre del pueblo. Sus impulsores construyeron un horizonte aparentemente inevitable, la independencia, mediante un discurso épico y altamente emocional. La promesa de una secesión pactada, reconocida internacionalmente y compatible con la permanencia en la Unión Europea, simplificaba una realidad institucional y jurídica mucho más compleja. Un marco en el cual toda duda se leía como traición y toda reserva como complicidad con el adversario. Y cuando la estrategia política fracasó, el relato viró hacia la victimización: España se convirtió en un actor represivo, mientras se evitaba asumir la responsabilidad por decisiones que implicaron, entre otras cosas, desobediencia institucional y la ruptura del orden jurídico vigente. Un método comparable puede observarse respecto al conflicto en Gaza. Aquí también el debate se ha estructurado en torno a un marco binario: Israel aparece como un Estado agresor y Gaza, como una víctima absoluta. Esta visión, que parte de una situación humanitaria indiscutiblemente grave, tiende a omitir aspectos fundamentales del conflicto, como su historia, su asimetría estructural o la existencia de responsabilidades compartidas. Una simplificación promovida por Hamás, que gobierna Gaza desde 2007, con el objetivo de reforzar una narrativa centrada en la victimización, y que minimiza la importancia de acciones como los ataques del 7 de octubre de 2023. En ese marco, la población civil es utilizada no solo como escudo humano en términos bélicos, sino también como símbolo para desactivar cualquier crítica. Una narrativa que la izquierda ha adoptado de forma acrítica, como pone de manifiesto la afirmación del presidente del Gobierno de que Israel estaría cometiendo un genocidio, realizada sin el respaldo de resoluciones judiciales o informes vinculantes de organismos internacionales.

Asimismo, la simplificación, la manipulación de datos y las exageraciones han sido, en ambos casos, constantes. En Cataluña, se instalaron eslóganes como que el 80 % de la ciudadanía quería votar o que la mayoría respaldaba la independencia, pese a que ninguna encuesta haya mostrado un apoyo sostenido por encima del 50 %, y a que el respaldo al referéndum dependía de la formulación de la pregunta. En Gaza, afirmaciones como que Israel actúa con la intención deliberada de exterminar a la población civil o que utiliza el hambre como arma de guerra han adquirido el estatus de certezas inapelables, sin atender al contexto o al papel que desempeña Hamás en la escalada del conflicto. De ese modo, la manipulación y las omisiones deliberadas contribuyen a la construcción de un relato maniqueo.

Y para apuntalar esos relatos —si no directamente falsos, sí al menos parciales—, tanto el independentismo catalán como los sectores pro Palestina más militantes han recurrido a la búsqueda de avales internacionales. El independentismo catalán ha apelado a resoluciones de la ONU sobre autodeterminación, a informes de organismos de derechos humanos y a denuncias sobre el uso de software espía. Por su parte, los defensores de la causa palestina se apoyan en informes como los de Human Rights Watch o Amnistía Internacional, o en la denuncia presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia por presunto genocidio. Sin embargo, ninguno de estos documentos representa una sentencia firme, ni existe una posición unánime de los organismos internacionales —ni por parte de la Unión Europea ni de la ONU—. Por ello, convertir esos documentos, pronunciamientos o denuncias en verdades incuestionables no solo distorsiona su naturaleza, sino que genera una falsa sensación de consenso que, en realidad, no existe. Y más aún, se utilizan no para abrir el debate, sino para tratar de clausurarlo, elevando una interpretación a la categoría de verdad revelada.

Pero además, en ambos casos, la polarización narrativa ha alcanzado también a la universidad. En Cataluña, varias instituciones académicas adoptaron posturas explícitas a favor del procés, debilitando el papel de la universidad como espacio para la deliberación plural. En el caso de Gaza, una parte significativa de la producción académica internacional sobre el conflicto árabe-israelí define a Israel como una estructura colonial o como un régimen de apartheid, a menudo sin matizar elementos clave del contexto jurídico, histórico o político. No hay que olvidar, además, que muchas universidades se han alineado con la causa palestina y se han sumado al boicot a Israel. Un tipo de posicionamiento que, al convertirse en dogma, compromete la función crítica de la universidad. Porque, al fin y al cabo, la tarea de la academia no es tomar partido ni ser portavoz de causas, sino señalar las complejidades de los fenómenos, tratar de entenderlos y explicarlos a la sociedad.

Del mismo modo, en ambos conflictos los medios de comunicación han contribuido notablemente a consolidar las narrativas dominantes, dando poco espacio a las opiniones disidentes. En Cataluña, tanto los medios públicos como gran parte de los privados se alinearon —y todavía hoy lo hacen— con el relato independentista, funcionando más como altavoces que como instrumentos de contraste. En relación con Gaza, la mayoría de los medios europeos han priorizado la cobertura de las consecuencias humanitarias de los ataques israelíes, sin ofrecer un contexto más amplio del conflicto ni integrar otras dimensiones del mismo. Una asimetría que, cabe señalar, no siempre responde a una línea editorial consciente, pero sí a una lógica informativa que privilegia la emoción, la imagen y la inmediatez frente a la explicación y la complejidad.

Y por último, tanto en el caso catalán como en el gazatí, las movilizaciones callejeras se han convertido en elementos clave de la construcción simbólica. En Cataluña, las manifestaciones organizadas durante las Diadas fueron cuidadosamente diseñadas para reforzar el relato de unidad y dotar de legitimidad al procés. A ellas, posteriormente, se sumaron acciones como cortes de carreteras o bloqueos de infraestructuras, que generaron tensiones con otros derechos fundamentales, muchas veces minimizadas u obviadas. En el caso de Gaza, acampadas estudiantiles, performances artísticas, boicots y protestas frente a eventos deportivos como la Vuelta Ciclista o acciones como la de la flotilla que se dirige a Gaza buscan visibilizar la causa palestina, pero a menudo lo hacen desde una lógica emocional que reduce la complejidad del conflicto a una oposición moral absoluta.

Estos casos —que no son los únicos, pero sí los que en nuestro contexto mejor ilustran la lógica enunciada— han contribuido a crear un entorno político, social, mediático y académico cada vez más hostil al matiz. En nombre de causas justas, como pueden ser la autodeterminación o la defensa de los derechos humanos, se han consolidado relatos totalizantes que anulan el disenso y convierten la crítica en sospecha. Quien cuestiona se convierte en enemigo; quien pide contexto, es acusado de equidistante. Y frente a ello, es necesario reivindicar el valor del cuestionamiento de los supuestos dogmas, la importancia de expresar dudas razonadas, la atención a los datos y a las fuentes, y la necesidad de reducir el peso de la emoción. Esta, en exceso, dificulta los matices, la capacidad de escuchar al otro y convierte el desacuerdo en traición. Las causas pueden ser legítimas, pero su defensa exige honestidad intelectual, atención a todos los hechos en pro de la verdad, conciencia de los límites que toda posición comporta, y sobre todo, respeto al pluralismo.