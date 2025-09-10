Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EL PERIÓDICO EXTREMADURA

Tiran un coche por un barranco en Cáceres para simular un accidente y estafar 36.000 euros a la compañía de seguros

Los autores del delito, dos hombres de 47 y 52 años, han pasado a disposición judicial

Agentes de la Guardia Civil.

Agentes de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVL

Sandra Pérez Sánchez

Cáceres

