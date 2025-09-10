INTERNACIONAL
Polonia invoca el artículo 4 de la OTAN para abrir consultas con sus aliados tras la incursión de drones rusos en su territorio
Donald Tusk alerta de “una provocación a gran escala” y subraya que es la primera vez que drones rusos son derribados sobre un Estado miembro de la Alianza. Zelenski afirma que no fue un accidente.
El Gobierno de Polonia ha decidido invocar el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte para abrir consultas con sus aliados tras la incursión de varios drones rusos en su espacio aéreo, interceptados durante la madrugada del martes. El primer ministro, Donald Tusk, calificó lo ocurrido de “provocación a gran escala” y destacó que se trata del primer caso documentado de drones rusos abatidos en territorio de la OTAN.
La respuesta de Varsovia
- Tusk explicó ante el Parlamento que los sistemas de defensa aérea polacos derribaron los drones que representaban una amenaza directa.
- El jefe del Ejecutivo afirmó que los protocolos “funcionaron” y agradeció la actuación de las Fuerzas Armadas y de los aliados.
- Señaló que Polonia mantiene contactos con la OTAN para coordinar futuras respuestas y subrayó que no hay motivos para el pánico ni para imponer restricciones a la población.
El primer ministro aseguró que los aeropuertos cerrados durante la operación ya han reanudado su actividad y pidió a la ciudadanía cautela frente a la “desinformación y la propaganda hostil”.
El artículo 4 de la OTAN
Cualquier país miembro puede recurrir a este mecanismo cuando perciba amenazas a su integridad territorial, independencia política o seguridad. La última vez que se activó fue tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, a iniciativa de Estonia, Letonia, Lituania y la propia Polonia.
Reacción de Ucrania
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, cifró en ocho los drones interceptados y advirtió de que “no fue un accidente”. “La escala documentada muestra un ataque deliberado”, afirmó en su cuenta en X.
Zelenski aseguró que Ucrania está dispuesta a compartir información con Varsovia y a cooperar en el desarrollo de un sistema conjunto de defensa aérea. También recordó su propuesta de crear una red de protección regional contra drones y misiles rusos: “Solo una acción coordinada puede garantizar una seguridad fiable”.
El mandatario denunció que Rusia lanzó en las últimas horas más de 415 drones y 40 misiles balísticos contra territorio ucraniano, lo que, a su juicio, convierte la incursión sobre Polonia en un “precedente extremadamente peligroso para Europa”.
