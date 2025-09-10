Abordar el minifundio es clave en la lucha contra los incendios

Una de las aeronaves del 43 grupo que lucha contra los incendios / Ejército del Aire

Los grandes incendios de este verano y que han afectado en especial al noroeste interior de la península Ibérica han generado un gran impacto social y un rico debate sobre sus causas, así como reducir el riesgo de grandes incendios. Ya nadie discute lo que visionariamente indicaron nuestros mejores expertos en la materia en el marco de un proyecto europeo de investigación "FIREPARADOX" hace ya una quincena de años: con la mejora de la eficiencia en la extinción y una considerable inversión relacionada cada vez apagamos más fuegos en sus primeros minutos pero -y he ahí la paradoja- con el paso del tiempo los contados fuegos que no conseguimos apagar en ese momento devienen cada vez más grandes con el riesgo que esta inversión acabe perdiendo todo su sentido generando unos pavorosos megaincendios que de ese esfuerzo colectivo e inversión desconocíamos.

Si la conclusión más solvente es que solo nos servirá a largo plazo la apuesta por recuperar un territorio rural vivo mediante gestión forestal, agricultura y ganadería extensiva y el consumo de sus bioproductos en vez de que lo haga el fuego, no existe otra alternativa que abordar las causas que hoy lo impiden.

Sin lugar a dudas hay muchas como la ideología del edenismo o intocabilidad que considera que la única forma de preservar los bosques es considerarlos como un museo, los insuficientes suficientes recursos, una legislación desproporcionadamente restrictiva, políticas públicas contradictorias o administraciones públicas no diseñadas para una gestión tan extensa y compleja. Siendo relevantes hay un ámbito generalmente olvidado por su aparente complejidad: el extenso minifundio predominante en las fincas rústicas – agrícolas o forestales- en nuestro país y, especialmente, en las zonas más complicadas como en Cantábrico y Galicia de un lado, y el Mediterráneo de otro.

Empecemos con una cifra: disponemos en España de 9 millones de titulares catastrales rústicos para una superficie de 45 millones de hectáreas (ha) lo que da una cifra media de 5 ha por titular dispersa en varias parcelas. Disponemos de 39 millones de parcelas rústicas lo que supone que cada titular tiene una media de 4,3 parcelas generalmente separadas entre sí y estas apenas tienen una media de 1,2 ha. Si consideramos que una parte no pequeña de nuestro país se caracteriza por fincas de extensión media o grande (Extremadura, Andalucía occidental, Salamanca, Aragón, Cataluña prepirenaica o Baleares) y que un 23% son de propiedad pública donde predomina la municipal además caso especial vecinal, la situación se exacerba hasta límites insospechables en las zonas de minifundio antes citadas.

Todo ello se ha visto exacerbado en primer lugar por la práctica habitual de división de las parcelas después de herencias salvo en las comunidades con derecho civil propio y uso generalizado de la figura del heredero (Aragón, Cataluña, Baleares) a lo que se suma el abandono de las parcelas agrícolas que por su dimensión, pendiente, inaccesibilidad o baja calidad se ha ido abandonado pasando tácitamente a uso forestal por la invasión espontánea de la vegetación. Solo 2 cifras nos recuerdan el dramático cambio que ha sufrido nuestro paisaje en un lapsus muy breve de tiempo: desde 1970 hasta hoy, los bosques han incrementado su extensión en un 62% pero su carga de biomasa en un 338%.

La división de la propiedad en sí no es algo negativo siempre que no baje del umbral de viabilidad -cosa que obviamente con parcelas separadas entre sí y de menos de 1 ha de media no es el caso- o se desvincule de la gestión como ocurre en las empresas cuya tenencia corresponde a los accionistas, pero la gestión a sus directivos. No se trata de un problema específicamente español sino común a todo el sudoeste europeo (Francia, Italia, Bélgica, sudoeste de Alemania y extremadamente a Portugal) que nadie está abordando con determinación. El abandono agrícola aumenta el riesgo de grandes incendios y a su vez acelera la despoblación no porque se carezcan de capacidades productivas en los territorios sino por lo inviable de las dimensiones de cada explotación.

Se argumentará que muchas explotaciones han crecido mucho gracias al arrendamiento aspecto correcto, pero eso solo ha ocurrido en el caso de los cultivos anuales incluidas zonas de regadío ya consolidadas o realizado por comunidades de regantes. En cuando hay que hacer una inversión considerable (riego, repoblación) o se trata de plantas leñosas con una vida mínima de 30 años nuestra regulación del arrendamiento rústico no ofrece lamentablemente una respuesta eficiente.

Cierto es que algunas comunidades en base a su derecho civil podrían intentar regularlo, pero quedarían muchas fuera y si se requiriese del derecho mercantil mediante fórmulas societarias solo el Estado dispone de capacidad regulatoria. La regulación requerida debe enjuagar la capacidad de activar el potencial latente de esos terrenos actualmente abandonados a la vez que tratan de forma ecuánime los derechos de los titulares afectados.

Una opción podría consistir en declarar perímetros en zonas minifundistas de suficiente extensión y facilitar durante un periodo de tiempo prudencial que los titulares que quisieran mantener la gestión directa registraran sus fincas correctamente y dispusieran de instrumento de gestión forestal o instrumento agrícola similar. Pasado ese plazo, se estimaría el potencial productivo medio de cada parcela y su estado actual en caso de vegetación leñosa o forestal otorgándose un valor productivo relativo al medio del perímetro que multiplicado por su extensión daría la participación de ese titular en los resultados de la gestión del perímetro detrayendo a los titulares que asumiesen la gestión directa antes citados. Los titulares que no asumieran ésta deberán aportar la documentación que demuestre su titularidad y límites pasando a ser titulares pasivos reconocidos.

Las comunidades autónomas durante un plazo suficiente asumirían la representación de los titulares pasivos no reconocidos -que no se personasen en el plazo previsto- pudiendo a posteriori ser reconocidos si lo solicitasen y aportasen la documentación necesaria. La comunidad contrataría mediante un proceso abierto a una empresa especializada que reuniese los requisitos adecuados la gestión del perímetro en nombre de los titulares pasivos reconocidos. Los resultados netos de la gestión del perímetro descontando los costes de gestión reconocidos serían distribuidos por los titulares pasivos activados multiplicado por su porcentaje antes citado. Los recursos que correspondan a titulares pasivos no reconocidos se podrán utilizar pasado un tiempo en mejoras. Estas entidades de gestión podrán solicitar subvenciones como otros titulares en idénticas condiciones.

En el caso de los arrendamientos a largo plazo, la disposición por parte del Ministerio de Agricultura de estadística de precios de referencia para los diferentes cultivos leñosos podría otorgar una necesaria seguridad jurídica a los arrendadores sobre las rentas a percibir a más largo plazo.

En el ámbito legislativo sería necesario prever que las roturaciones de terrenos forestales ubicadas en lugares donde tuviesen una constatada función cortafuegos cambiasen de uso a agrícola o tuviesen un tratamiento de terreno forestal cultivado con función cortafuego agrícola aplicándoseles en todo caso una fiscalidad y acceso a subvenciones preferente siempre que se mantuviesen efectivamente en las condiciones previstas.

Todas estas medidas podrían contribuir a desactivar importantes causas subyacentes de los incendios, pero a la vez responder a la demanda de campos de cultivos de suficiente extensión, ganadería extensiva moderna y recursos forestales gestionados de forma profesionalizada incorporando la colaboración público-privada. Todo ello sería mucho más fácil si se volviese a adscribir todos los usos de la tierra sean agrícolas, pecuarios o forestales en un mismo departamento tanto a escala española como autonómica como es lo habitual en los países desarrollados de nuestro entorno y lo ha venido siendo en el pasado en el nuestro.