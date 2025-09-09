La inmunóloga española Carola García de Vinuesa, Premio FEBS | EMBO a las Mujeres en la Ciencia 2026

La Organización Europea de Biología Molecular (EMBO) y la Federación Europea de Sociedades de Bioquímica (FEBS) han otorgado a Carola García de Vinuesa el Premio FEBS | EMBO a las Mujeres en la Ciencia 2026. El galardón reconoce a la inmunóloga española por sus descubrimientos de renombre internacional en las áreas de respuestas de anticuerpos y causas de la autoinmunidad, y por ser pionera en la exploración de variantes genéticas raras en adultos y niños con enfermedades autoinmunes.

García de Vinuesa, directora principal de grupo y directora adjunta de investigación del Instituto Francis Crick de Londres, se mostró "inmensamente honrada de recibir este premio" porque celebra "los logros de los numerosos y dedicados científicos de mi laboratorio y de nuestros colaboradores, que han trabajado juntos con perseverancia, superando muchos retos, unidos por la pasión por el descubrimiento y el compromiso compartido de comprender las causas de las enfermedades humanas".

"FEBS tiene el honor de otorgar el Premio Mujeres en la Ciencia a la profesora Carola García de Vinuesa por su innovador trabajo en inmunología", aseguró el secretario general de FEBS, Miguel A. De la Rosa. "En FEBS estamos orgullosos de este premio, cuyo objetivo es celebrar los modelos a seguir y romper los estereotipos para las futuras generaciones de científicos. El premio es, sin duda, un importante vehículo para reafirmar la excelencia de la ciencia, ya que honra los logros científicos significativos y contribuye a garantizar que se valoren y no se olviden".

Por otro lado, la directora de EMBO, Fiona Watt, felicitó a la científica española recibir un galardón que "reconoce sus inspiradores descubrimientos en el campo de la inmunología y su clara dedicación al compromiso público". "Estamos encantados de que se una a nuestra comunidad y esperamos con interés sus continuas contribuciones a la ciencia y la sociedad", celebró Watt.

El premio no solo reconoce los logros científicos recientes, sino que también destaca la amplia influencia de la galardonada como modelo a seguir dentro de la comunidad científica, en particular la contribución única de García de Vinuesa al llevar la ciencia, concretamente la genética humana, al ojo público a través de su participación en el caso Kathleen Folbigg. La madre australiana había sido encarcelada injustamente por la muerte de sus cuatro hijos, hasta que la investigación genética de García de Vinuesa y sus colegas cambió el curso del caso.

"Las contribuciones científicas de Carola han sido extraordinarias", afirmó Caroline Dean, presidenta del grupo de trabajo Mujeres en la Ciencia de la FEBS y del comité de selección del premio. "Es una ganadora que realmente se merece este premio".

El premio se entregará en el 50º Congreso de la FEBS, que se celebrará en Maastricht (Países Bajos) del 4 al 8 de julio de 2026. García de Vinuesa pronunciará una conferencia y participará en un almuerzo con jóvenes científicos que asistirán al congreso. También recibirá una estatuilla de bronce, un certificado conmemorativo y un premio de 10.000 euros.

El Premio FEBS | EMBO a las Mujeres en la Ciencia es una iniciativa conjunta que reconoce y celebra a las científicas destacadas que trabajan en Europa. Destaca tanto la excelencia en la investigación durante los últimos cinco años como el compromiso con el apoyo a las mujeres en la ciencia a través del liderazgo, la tutoría y la divulgación pública.

La carrera de Carola García de Vinuesa

Nacida en Cádiz en 1969, se licenció en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid antes de realizar su formación clínica en el Reino Unido y obtener un doctorado por la Universidad de Birmingham (2000). Como becaria de investigación del Wellcome Trust International Travelling Prize, realizó trabajos posdoctorales en la Universidad Nacional de Australia (ANU), donde se convirtió en jefa de grupo en 2006, profesora de Inmunología en 2010 y directora del departamento en 2011. En 2014 fundó y codirigió el Centro de Inmunología Personalizada, un centro de excelencia en investigación del NHMRC, el organismo de financiación australiano para la investigación médica, así como un centro asociado en el Hospital Renji de Shanghái. Desde finales de 2021, es directora adjunta de investigación en el Instituto Francis Crick de Londres. Su investigación ha contribuido a una mejor comprensión de las complejas interacciones de las células y los genes que regulan la producción de respuestas de anticuerpos protectores y de cómo las anomalías que interfieren en este proceso contribuyen al desarrollo de la autoinmunidad. García de Vinuesa vive actualmente en Londres con sus dos hijas.

Acerca de FEBS y EMBO

La Federación Europea de Sociedades de Bioquímica (FEBS) es una de las organizaciones más grandes de Europa en el ámbito de las ciencias de la vida moleculares, con más de 35.000 miembros. Como organización benéfica, la FEBS se dedica a promover la investigación y la educación en bioquímica, biología molecular y disciplinas relacionadas en beneficio de la sociedad. Sus actividades incluyen la organización de congresos internacionales, cursos avanzados y oportunidades de formación, el apoyo a jóvenes científicos mediante becas y ayudas para viajes, y la publicación de revistas científicas de alta calidad.

La Organización Europea de Biología Molecular (EMBO) es una organización formada por más de 2100 investigadores destacados que promueve la excelencia en las ciencias de la vida en Europa y fuera de ella. Los principales objetivos de la organización son apoyar a investigadores con talento en todas las etapas de su carrera, estimular el intercambio de información científica y ayudar a crear un entorno de investigación en el que los científicos puedan realizar su mejor trabajo.