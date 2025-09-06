El bloqueo no puede ser la norma

Pedro Sánchez, durante su entrevista en TVE. / RTVE

La afirmación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la entrevista concedida a Pepa Bueno, en la que sostenía que su Ejecutivo podría continuar gobernando incluso sin unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, ha reabierto un debate de calado: el de los límites y las condiciones de la gobernabilidad en un sistema parlamentario cada vez más tensionado por la fragmentación política.

Esta declaración, que podría considerarse una apelación a la normalidad institucional, genera interrogantes importantes, sobre todo si se considera que, cuando estaba en la oposición, el ahora presidente pensaba justo lo contrario. Además, en 2019, ya siendo presidente, disolvió anticipadamente las Cortes Generales precisamente por no lograr aprobar los presupuestos. Este contraste plantea dudas sobre la relación entre legitimidad parlamentaria y la capacidad de acción gubernamental.

Desde una perspectiva estrictamente jurídica y comparada, la prórroga presupuestaria no constituye una anomalía. Muchas democracias parlamentarias han previsto esta figura como un instrumento de continuidad administrativa que garantiza el funcionamiento del Estado cuando el contexto político impide consensuar un nuevo marco presupuestario. De hecho, el uso de presupuestos prorrogados ha sido recurrente en varios países sin que ello haya supuesto necesariamente una erosión de la legitimidad democrática.

Sin embargo, el recurso reiterado a esta figura suscita cuestiones que van más allá de su legalidad. Gobernar con unos presupuestos diseñados para un contexto socioeconómico distinto implica una pérdida de capacidad adaptativa por parte del Ejecutivo, limitando su margen de maniobra para responder a nuevas prioridades. Además, la prórroga sistemática puede tener un efecto corrosivo sobre el papel del Parlamento, al usurparle la función presupuestaria y la capacidad de deliberación y control. Esto es especialmente cierto si se convierte en un mecanismo para eludir el contraste con una mayoría parlamentaria adversa o demasiado débil para garantizar la acción de gobierno.

Frente a ello, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado una reforma legal que establece una relación directa entre la capacidad de articular una mayoría presupuestaria y la continuidad del mandato ejecutivo. Según su propuesta, habría una disolución automática de las Cortes Generales y convocatoria inmediata de elecciones generales si el Gobierno no consigue aprobar los Presupuestos Generales del Estado tras dos prórrogas consecutivas.

Esta reforma implicaría que, en caso de un bloqueo presupuestario prolongado, el Ejecutivo no podría mantenerse indefinidamente con cuentas prorrogadas. Así, se vincularía de manera directa la capacidad del Gobierno para asegurar el respaldo parlamentario en materia económica —considerada fundamental para su legitimidad funcional— con su permanencia en el poder. En esta lógica, la no aprobación de los presupuestos no sería solo un contratiempo técnico, sino una señal inequívoca de pérdida de funcionalidad política que justificaría una convocatoria electoral.

En la práctica, esta medida evitaría la inercia institucional y el estancamiento político que se producen cuando un Ejecutivo carece de mayorías suficientes para aprobar las cuentas públicas. De esta manera, se garantizaría que la solución pase por renovar la voluntad popular y reconfigurar el equilibrio parlamentario, en lugar de prolongar situaciones de bloqueo que perjudican la gobernabilidad y la estabilidad democrática.

Pero resulta que, en nuestro sistema político, este tipo de situaciones no afecta solo a los presupuestos. En los últimos años, España ha acumulado un preocupante número de órganos constitucionales e institucionales bloqueados por la falta de acuerdos entre los principales partidos. El caso más grave fue el del Consejo General del Poder Judicial, cuya composición no se renovó hasta el año pasado tras años de parálisis.

Además, ha habido un retraso prolongado en la renovación del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo y del Consejo de Administración de RTVE, que han quedado sometidos a interinidades y dimisiones. Estas situaciones han tenido como consecuencia clara el debilitamiento del funcionamiento institucional, la pérdida de legitimidad democrática y la creciente desconfianza ciudadana hacia unos órganos que, lejos de operar con normalidad, se ven atrapados en la lógica del bloqueo partidista.

Y todo ello ocurre porque el sistema actual carece de mecanismos eficaces para desbloquear situaciones de parálisis. Esto permite que los gobiernos sigan funcionando sin apoyos claros, y que numerosos órganos queden atrapados en disputas partidistas, funcionando de manera precaria y en situación de interinidad sin poder cumplir con sus funciones básicas.

España no puede permitirse que el bloqueo o la inercia se normalicen como forma de funcionamiento institucional. Frente a esta deriva, algunos países han optado por introducir mecanismos automáticos que activan soluciones cuando el sistema se paraliza, protegiendo así la operatividad del Estado frente a la lógica del enfrentamiento partidista. España debería avanzar en esa misma dirección, dotándose de herramientas que salvaguarden el funcionamiento de las instituciones incluso en contextos de fragmentación.

Para ello, es imprescindible abrir un debate sereno, riguroso y desideologizado sobre cómo reforzar la arquitectura institucional sin menoscabar los principios democráticos ni la pluralidad parlamentaria.