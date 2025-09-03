Veterano diplomático de EEUU critica la demonización de Putin

Putin y Trump, al inicio de su reunión en Alaska. / Kremlin / DPA

El nonagenario ex diplomático de EEUU Jack Matlock tiene palabras muy duras para quienes no hacen hoy más que "demonizar" al presidente ruso, Vladimir Putin, en lugar de buscar el diálogo con el Kremlin. Incluso en los momentos más álgidos de la Guerra Fría se intentaba respetar al adversario en lugar de insultarle continuamente, critica quien fue embajador en Moscú de 1987 a 1991, en declaraciones al programa que tiene en internet el profesor y politólogo noruego Glenn Diesen.

Los presidentes Ronald Reagan o George W. Bush trataban de entender a los líderes soviéticos, de ponerse en su pellejo, algo que no ocurre ahora con Putin. "Tirano, depredador, criminal de guerra" son sólo algunos de los calificativos que aplican al jefe del Estado ruso la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y la responsable de Exteriores, Kaja Kallas. "Putin ha hecho cosas que no me gustan como, por ejemplo, la violación de los procedimientos democráticos, pero eso ocurre también en Estados Unidos", explica el diplomático.

"Mi generación terminó la Guerra Fría en interés de todos, pero desde entonces vemos cómo las fuerzas del complejo militar industrial sólo buscan pretextos para fabricar armas y usarlas", agrega. Matlock niega, por otro lado, que la guerra de Ucrania sea la primera en suelo europeo, pues hubo antes la de Yugoslavia, igualmente contraria al derecho internacional.

Para el veterano diplomático, la expansión de la OTAN fue una violación de todo lo acordado con el último presidente de la URSS, Mijail Gorbachov, y un intento por parte de Washington de "fragmentar" a Rusia. El presidente de EUUU George W. Bush, al que sirvió Matlock, en ningún momento quiso la desintegración de la Unión Soviética y sólo veía con buenos ojos la independencia de las repúblicas bálticas.

Bush padre advirtió del "nacionalismo suicida" que veía, por ejemplo, en algunas repúblicas ex soviéticas como la de Georgia, pero su prudencia en política exterior, explica Matlock, fue interpretada por muchos como "cobardía".

Con la guerra de la OTAN en Serbia, añade, que lanzó el demócrata Bill Clinton en 1999 sin la aprobación de la ONU, se sentó un precedente para lo que años más tarde ha sucedido en Ucrania. ¿Cómo condenar la anexión rusa de Crimea, aprobada además por sus habitantes en referéndum, cuando se permitió que Kosovo se declarara independiente sin que mediara una consulta popular ni se contara para nada con Belgrado?, pregunta el diplomático.

Matlock critica también a la actual Ucrania por "ilegalizar" la lengua y la cultura rusas en lugar de protegerlas como sería su obligación y debían exigirle los países europeos que apoyan a Kiev. Y acusa a los medios de comunicación de tergiversar constantemente los hechos en lo que se refiere a la historia o la actualidad de Ucrania o cuando presentan a la OTAN como una alianza defensiva y no ofensiva. Al mismo tiempo tiene palabras muy duras para los gobernantes europeos. Unos líderes "que llevan a sus países a la guerra", dice, son "criminales de guerra y no sólo Putin", sentencia.