Del Estado de Bienestar a la sociedad del compromiso

En los últimos años, Europa ha empezado a cuestionar algunos de los pilares que definieron el contrato social posterior a la Segunda Guerra Mundial. Francia y Alemania, los dos motores históricos del proyecto europeo, han emprendido debates profundos sobre la sostenibilidad del Estado del Bienestar, la cohesión social y el papel de la juventud en el futuro del continente. Como telón de fondo, un escenario internacional inestable e incierto, marcado por conflictos armados a las puertas de Europa, una inmigración masiva que cuestiona los límites de integración y solidaridad, y una creciente presión fiscal sobre unos sistemas de protección social que se revelan, en su diseño actual, insostenibles a largo plazo, a menos que las generaciones futuras queden gravemente condicionadas, como acaba de recordar el veterano líder François Bayrou.

Y es en este contexto que el retorno, al menos simbólico o parcial, del servicio militar que se plantea en Alemania, junto con los ajustes estructurales del gasto social que se ciernen sobre Alemania y sobre Francia, se convierten en síntomas de la ineludible necesidad de transitar desde un Estado exclusivamente proveedor hacia una sociedad más corresponsable, donde la solidaridad intergeneracional y el compromiso cívico ocupen un lugar central.

En Francia y en Alemania, al igual que en otros países europeos como España, el servicio militar obligatorio fue suspendido en el tránsito del siglo XX al XXI en parte como respuesta a las nuevas formas de guerra y al creciente profesionalización de las fuerzas armadas. Sin embargo, el contexto actual —marcado por la guerra en Ucrania, la inestabilidad geopolítica y la crisis de cohesión social— ha llevado a ambos países a reabrir el debate sobre la mili, no solo como herramienta de defensa, sino también como instrumento de formación cívica y de refuerzo del vínculo nacional.

Alemania, históricamente reacia a cualquier forma de militarización, ha planteado la posibilidad de reintroducir una forma de servicio militar de tipo híbrido que podría llegar a ser obligatorio, en parte como respuesta a las crecientes amenazas a la seguridad europea. En Francia, por su parte, Emmanuel Macron ya propuso en su campaña presidencial de 2017 un Servicio Nacional Universal (SNU), un programa más cívico que militar que debía combinar formación militar ligera con misiones de utilidad pública con aspiraciones formativas, defensivas y, sobre todo, cívicas que no ha prosperado.

Paralelamente, ambos países se enfrentan a importantes tensiones fiscales. El envejecimiento de la población, el aumento de los costes sociales, sanitarios y de las pensiones, y el estancamiento económico han obligado a repensar la arquitectura del Estado del Bienestar. El canciller Friedrich Merz ha hablado directamente de reevaluar el Estado de Bienestar por su insostenibilidad financiera y el primer ministro Bayrou ha planteado un plan de reajuste profundo y cargado de simbolismo que puede costarle el puesto. Las reformas impulsadas —como el retraso de la edad de jubilación en Francia o los recortes a las ayudas sociales en Alemania— han generado protestas, pero también han abierto espacio para un debate más amplio: ¿es sostenible un modelo basado exclusivamente en la redistribución estatal sin una mayor corresponsabilidad ciudadana?

El Estado del siglo XX fue concebido como un Estado proveedor, encargado de garantizar seguridad, empleo, salud y educación a sus ciudadanos. Pero en la actual coyuntura, ese modelo muestra señales de agotamiento. Lo que emerge es la necesidad de una sociedad responsable, donde los ciudadanos asuman activamente su papel en la construcción del bien común. Y es en este sentido que el servicio cívico o militar —ya sea obligatorio o incentivado— puede verse como un primer paso hacia esa nueva cultura cívica. No se trata de militarizar a la juventud, sino de reintroducir la noción de deber cívico, de participación activa en la vida pública y de conexión entre generaciones. Al mismo tiempo, los ajustes del gasto público deben acompañarse de una narrativa ética de la solidaridad, donde no prime el individualismo ni el privilegio, sino la justicia intergeneracional y en la que cada ciudadano no sea solo beneficiario de derechos, sino también portador de responsabilidades hacia la comunidad.

España no es ajena a esta problemática. Aunque el servicio militar fue suprimido en 2001 y no hay por ahora un debate público relevante sobre su reintroducción, el país comparte los mismos desafíos estructurales que sus vecinos: un sistema de pensiones tensionado, una población cada vez más envejecida, desigualdades territoriales y sociales, y una juventud que, en muchos casos, se siente desvinculada del proyecto colectivo. Además, la inmigración masiva también plantea interrogantes acerca del acceso a los beneficios del Estado del Bienestar, de la integración cultural y de la percepción de justicia distributiva. Y es en este contexto que el modelo basado únicamente en el reparto empieza a mostrar límites evidentes.

España necesita, como Francia o Alemania, una conversación honesta sobre el equilibrio entre derechos y deberes. Ello no implica necesariamente recuperar el servicio militar, pero sí avanzar hacia una cultura del compromiso cívico, del voluntariado, del servicio a la comunidad y de reequilibrio entre generaciones. Pero la transición de un Estado proveedor hacia una sociedad responsable no es solo una cuestión de políticas públicas, sino de imaginario colectivo y para ello son necesarios líderes capaces de afrontar el debate y comprometerse más allá de su interés inmediato. En definitiva, lo que está en juego no es nada menos que la continuidad del modelo europeo que o se transforma o no será.