Cronología de una indecencia política: el reparto "desigual" de menores inmigrantes

Agentes de la Policía Nacional y de Frontex identifican a migrantes llegados a Arrecife, Lanzarote. / Europa Press

Obviemos la obscenidad moral que supone que casi 4.000 menores lleven meses arrumbados, pendientes de la solidaridad de otras comunidades autónomas y tratados como mercancía o ganado, mientras el Gobierno de Canarias pedía auxilio y el Gobierno de España era incapaz de arbitrar una solución de Estado decente. Demos por hecho que todos están de acuerdo en que los derechos humanos deben quedar a salvo y que no están en cuestión, que es mucho dar por hecho oyendo algunos discursos de nuestros responsables políticos.

Poniendo distancia con el fondo del asunto, que ya es difícil, vayamos a las formas. El PSOE se comprometió con Coalición Canaria a cambiar la ley para reformar el modelo de acogida en España a cambio de sus votos para investir a Pedro Sánchez. Hace unos cinco años, un grupo de comunidades del PP se rebeló contra la obligación que dicta la ley de acogida y tutela de esos menores, que reside en los gobiernos autonómicos. La presión sobre las islas no paraba de crecer. En esos momentos de la negociación, el 70% de llegadas eran por Canarias y ya había unos 4.400 niños a los que atender.

La investidura de Pedro Sánchez fue en noviembre de 2023. Desde entonces, el drama de la inmigración en Canarias no ha hecho más que crecer. Han hecho falta dos años de desencuentros políticos, de choques frontales que no atendían una realidad urgente y desesperada, con menores hacinados y condiciones de vida indignas. Políticos echándose la pelota unos a otros y la ultraderecha de Vox azuzando el miedo a la “invasión”. Son los únicos que tienen claro el discurso.

Mientras, PSOE y PP, los dos partidos de Gobierno en España, los que de verdad tienen en sus manos afrontar la gestión de la inmigración, han sido incapaces de entenderse olvidando la lealtad institucional. No hay espacio para aislar del ruido ni siquiera la atención a los menores.

El Gobierno fracasó en su primer intento de gestionar la reforma de la Ley de Extranjería. La política hace extraños compañeros de cama: PP, Vox y Junts hicieron fracasar el primer intento en julio de 2024. En su intervención, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, mostró a una Cataluña desbordada porque, mientras ellos sí habían ejercido la solidaridad durante años, otros miraron hacia otro lado.

Quienes apelan a la "igualdad territorial", dijo la diputada de Junts, habían mostrado "desinterés y poco compromiso" por afrontar sus responsabilidades. "La respuesta del Gobierno español ha sido la de siempre: abusar de esta solidaridad del pueblo de Cataluña", lamentó, castigando a esa comunidad con el mayor número de menores acogidos.

La condición de Junts fue clara: apoyarían la reforma de la Ley de Extranjería, en su artículo 35, para forzar la acogida de menores por parte de las comunidades, a cambio de que Cataluña saliera del reparto y no acogiera niños de Canarias. Junts siente el aliento en el cogote de la ultraderecha de Aliança Catalana, como el PP lo siente por parte de Vox.

El PNV se sumó a la condición y logró que Euskadi quedara fuera del reparto. Así se fraguó la reforma, convalidada finalmente en el Congreso en abril de 2025. El último paso se dio este martes en el Consejo de Ministros. El Gobierno ofrece un reparto basado en cuentas objetivas, fijando una ratio de menores acogidos según la población (32 menores por cada 100.000 habitantes) y un número de plazas que deben estar disponibles en cada autonomía. Andalucía recibirá 677, Madrid 647 y la Comunidad Valenciana 571 (casi la mitad de menores que hay que acoger entre las tres, todas gobernadas por el PP).

País Vasco y Cataluña no están obligadas a recibir a ninguno, por el esfuerzo de acogida realizado previamente y porque Junts y PNV así lo dispusieron a cambio de su voto. Ambas premisas son ciertas. Cataluña acogerá a 31 menores voluntariamente. El Gobierno financiará con 100 millones de euros la estancia de estos menores los tres primeros meses en la comunidad de acogida.

Por el camino de este culebrón, diez comunidades gobernadas por el PP tienen impugnada esa norma ante el Tribunal Constitucional. Y a ellas se ha sumado Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García-Page. Madrid y Baleares fueron al Supremo para pedir la suspensión cautelar del reparto de menores.

El PP ya tiene su argumentario político, muy parecido al que entonó Junts: el Gobierno nos castiga y abusa de nosotros. "No puede hacerse a costa de Andalucía", "no puede ser que País Vasco y Cataluña no acojan a menores o lo hagan de forma testimonial o simbólica, no tiene sentido", se quejó Juanma Moreno este martes alimentando el discurso del agravio territorial.

Hay muchas cosas indecentes en este juego político. El victimismo es un discurso político rentable pero poco eficaz para afrontar la gestión. Las únicas víctimas son los menores, que no se nos olvide.