No echar más leña al fuego

Un efectivo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la localidad de A Espasa / Brais Lorenzo | EFE

Este verano, la combinación de temperaturas extremas, sequías prolongadas, abandono rural y, en ocasiones, negligencias o actos intencionados, ha convertido a muchas zonas del país en auténticos polvorines. Cientos de miles de hectáreas de bosque están siendo pasto de las llamas, dejando tras de sí un rastro de destrucción ambiental, económica y emocional que afecta a comunidades enteras.

Y mientras los incendios arrasan los montes y cuestan vidas humanas, otro fuego se ha avivado paralelamente: el que enfrenta de manera descarnada y grosera al PSOE y al PP. En lugar de centrarse en la coordinación y el apoyo mutuo para hacer frente a la situación de emergencia, han optado por los reproches, la instrumentalización del desastre y la búsqueda de responsabilidades ajenas.

Así, mientras los efectivos de emergencias, bomberos y voluntarios han estado trabajando incansablemente para contener el avance de las llamas en los diversos frentes simultáneos abiertos en Galicia, Castilla y León y Extremadura, desde las tribunas políticas los partidos se han dedicado a lanzarse acusaciones cruzadas. El PSOE ha denunciado la falta de previsión y recortes en medios por parte de gobiernos autonómicos del PP, mientras que este último ha acusado al Gobierno central de descoordinación, de no aportar los medios necesarios y de abandonar a las comunidades autónomas afectadas a su suerte.

Incluso se ha llegado a las descalificaciones personales, hasta el punto de que el PP ha acusado a la directora general de Protección Civil y Emergencias, la socialista Virginia Barcones, de ser una pirómana y un ministro socialista, Óscar Puente, reprochó a un consejero autonómico de medio ambiente estar de farra durante los incendios.

Estas actitudes, aunque habituales en el juego político, son del todo reprobables y más en un contexto de emergencia. Porque cuando un monte o un pueblo arden, lo último que necesita la ciudadanía es ver a sus representantes enfrentados en una guerra de declaraciones. Lo que se espera de ellos es unidad, coordinación, cooperación y lealtad institucional. No solo por una cuestión de imagen de sensibilidad y respeto, sino también por una exigencia práctica.

Desde los ayuntamientos hasta el Gobierno central, pasando por comunidades autónomas y organismos europeos, la lucha contra los incendios requiere de esa unidad, coordinación y cooperación entre administraciones, recursos compartidos y estrategias comunes.

Por ello, resulta razonable que el Presidente del Gobierno haya recogido la propuesta del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, de abordar las políticas de prevención y respuesta en casos de emergencia en el marco de la nueva Conferencia de Presidentes que ha de celebrarse antes de finalizar el año. Como también lo es la propuesta de Pacto de Estado, siempre que esa propuesta de pacto sea inclusiva, es decir, se invite a participar a todos los partidos políticos y permita una definición plural del problema, no circunscrita exclusivamente a la que formula el gobierno.

Sin embargo, nada de eso será posible sin que exista lealtad institucional, entendida no como sumisión, sino como el compromiso de no utilizar las tragedias para desgastar al adversario político. Si no se abandonan el partidismo cortoplacista y la visión electoralista, la crítica es legítima y necesaria cuando hay fallos de gestión, pero debe hacerse con responsabilidad y sin aprovechar el dolor ajeno como arma arrojadiza.

De lo contrario, se corre el riesgo de que los incendios —u otras situaciones de emergencia— acaben por minar todavía más la ya muy mermada confianza de los ciudadanos en sus dirigentes políticos.