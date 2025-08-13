Última hora de los incendios en España, en directo | Incendios en Ourense, Zamora, Zahara de los Atunes, Toledo, Tres Cantos, Las Médulas y Asturias

Fuera de peligro el campamento infantil de Manzaneda mientras una "locura de fuego" arrasa Ourense

Horas negras para Galicia. La pesadilla de los incendios se ha agigantado durante este verano del 2025, en el que se han calcinado ya unas 8.000 hectáreas. Por el momento, la mayor preocupación se sitúa en la provincia de Ourense, donde se ha activado el nivel 2 de alerta debido a la proximidad de las llamas a las viviendas, y en Chandrexa de Queixa, punto en el que dos focos queman ya unas 5.200 ha, siendo el más voraz de todo el estío.

La factura de esta situación ya va más allá de lo material, pues dos bomberos en Ourense sufrieron quemaduras, uno acabó con una pierna rota y otro fue hallado semiinconsciente.

