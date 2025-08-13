En Directo
FUEGO EN LA PENÍNSULA
Última hora de los incendios en España, en directo | Incendios en Ourense, Zamora, Zahara de los Atunes, Toledo, Tres Cantos, Las Médulas y Asturias
Última hora del incendio forestal en Tres Cantos (Madrid), en directo | Continúan las labores de extinción toda la noche con 11 dotaciones terrestres de bomberos y brigadas forestales
Las altas temperaturas de las últimas semanas están provocando grandes incendios en España. Una veintena de incendios forestales de gran magnitud podrían haber arrasado ya 25.000 hectáreas.
El Gobierno se ha visto obligado a activar el Plan Estatal General de Emergencias para coordinar la actuación y el despliegue de todos los operativos en los principales frentes: Tarifa, Zamora, Ourense, León, Toledo, Asturias y Tres Cantos (Madrid).
Fuera de peligro el campamento infantil de Manzaneda mientras una "locura de fuego" arrasa Ourense
Horas negras para Galicia. La pesadilla de los incendios se ha agigantado durante este verano del 2025, en el que se han calcinado ya unas 8.000 hectáreas. Por el momento, la mayor preocupación se sitúa en la provincia de Ourense, donde se ha activado el nivel 2 de alerta debido a la proximidad de las llamas a las viviendas, y en Chandrexa de Queixa, punto en el que dos focos queman ya unas 5.200 ha, siendo el más voraz de todo el estío.
La factura de esta situación ya va más allá de lo material, pues dos bomberos en Ourense sufrieron quemaduras, uno acabó con una pierna rota y otro fue hallado semiinconsciente.
Puede seguir leyendo aquí
El incendio de Tres Cantos (Madrid) sigue perimetrado y presenta buena evolución
El incendio declarado este lunes por la tarde en el municipio madrileño de Tres Cantos, que ha causado la muerte de un vecino, continúa perimetrado y presenta buena evolución, según han indicado desde Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
Durante la noche no se han producido rebrotes y los efectivos de la UME y del Ayuntamiento de Madrid se han podido retirar y han continuado trabajando 11 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid.
Estabilizado el incendio entre Amer y Susqueda (Girona), que se propagó en tres focos
El incendio forestal que se inició ayer tarde entre las localidades gerundenses de Amer y Susqueda, y que presentaba tres focos, ha quedado estabilizado esta madrugada y se espera que pueda quedar controlado en las próximas horas.
Según han informado los Bomberos de la Generalitat catalana, que desplazaron una veintena de vehículos hasta la zona del incendio, el fuego ha quemado vegetación forestal, con baja o mediana intensidad, en una zona de difícil acceso.
Dos heridos en la UCI y ocho pueblos desalojados por el incendio de Puercas (Zamora)
Lejos de extinguirse, el incendio originado el pasado lunes en Puercas de Aliste se ha convertido en la peor pesadilla para los vecinos de los ocho pueblos de la Sierra de la Culebra que han tenido que ser desalojados y, en especial, para los heridos por quemaduras y por inhalación de humo, que fueron evacuados en ambulancia.
Dos personas permanecen ingresadas en la UCI y otras dos se encontraban en Urgencias del Hospital Virgen de la Concha de Zamora. Además, otros vecinos han requerido asistencia sanitaria por heridas de carácter leve o intoxicación por humo.
Puede seguir leyendo aquí
Oleada de incendios en Extremadura: evacúan Cabezabellosa, Jarilla y Villar de Plasencia, y piden la intervención de la UME
El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha comunicado que hay siete incendios activos en Extremadura debido a la "situación tormentosa" que se ha producido en las últimas horas. Como consecuencia de un incendio originado en Jarilla por un rayo, declarado nivel 1 de peligrosidad a las 19:15 horas, se ha evacuado a los 140 habitantes del mismo pueblo, así como a 230 personas de Villar de Plasencia y a las 430 de Cabezabellosa (cabe recordar que muy probablemente estas localidades tienen mucha más población en verano). Actúan en la zona cuatro unidades de bomberos forestales, tres medios aéreos, dos agentes del medio natural, un técnico de extinción y bomberos del Miteco, según los dos aportados por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.
Puede seguir leyendo aquí
Confinado un pueblo de Toledo y una carretera cortada por el humo de un incendio
El incendio en Calera y Chozas (Toledo) ha sido declarado de nivel 2 y se ha pedido a la población del municipio toledano que se confine en sus casas por el humo, mientras que la carretera CM-4130 se ha cortado. Así lo ha informado esta madrugada el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (Infocam), que ha abundado que durante la noche han trabajado en la extinción del fuego ocho medios terrestres y 39 efectivos. Además, se ha cortado totalmente la carretera CM-4130 a la altura del municipio toledano, del km 0 al 5,9, en ambos sentidos.
Castilla y León prolonga la alerta de riesgo de incendios forestales hasta el 18 de agosto en toda la región
La Junta de Castilla y León ha declarado la prolongación de alerta por incremento de riesgo meteorológico de incendios forestales desde este miércoles, 13 de agosto, hasta el próximo día 18 en todo el territorio. Por ello, ha establecido medidas preventivas para evitar incendios forestales y ha adoptado medidas organizativas extraordinarias en el operativo del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal) para afrontar este incremento del peligro.
El fuego de Calera y Chozas (Toledo) se complica y pasa a nivel 2, con quince medios y 67 efectivos trabajando
El fuego originado en la tarde de este martes en Alberche del Caudillo y que ha desplazado el foco debido al viento hasta Calera y Chozas se ha complicado, por lo que Plan Infocam del Gobierno de Castilla-La Mancha ha levado su situación operativa a nivel 2, debido a afección a bienes de naturaleza no forestal.
Aumentan a doce los incendios activos en Asturias: preocupación por el fuego en Cangas del Narcea
Asturias vuelve a estar asediada por el fuego con una docena de incendios -cifra rebajada a diez durante la madrugada- en diferentes puntos de la región, de Oriente a Occidente, aunque fue en Cangas del Narcea, concretamente en el entorno del santuario del Acebo, donde se combatió el foco más virulento. Incluso el párroco de Cangas del Narcea y Arcipreste de El Acebo, Juan José Blanco Salvador, trató de extinguir las llamas que se aproximaban al santuario, a pecho descubierto y batefuegos en mano.
Puede seguir leyendo aquí
Un fallecido que luchaba contra el incendio de Molezuelas de la Carballeda, en León
El incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora) se cobra su primera víctima mortal. Un hombre de 36 años ha aparecido muerto en la zona de Nogarejas, en el municipio de Castrocontrigo de la comarca leonesa de la Valdería. El fallecido era un voluntario que participaba en labores de extinción del fuego desatado en la provincia de Zamora el domingo, cuyo frente avanzaba ayer por la provincia de León. El fallecimiento de este voluntario ha tenido lugar en torno a las 19.17 horas en una zona de vegetación a la altura del kilómetro 12 de la LE-125.
Puede seguir leyendo aquí
- Incendio de Tres Cantos (Madrid), en directo: las llamas obligan a desalojar dos urbanizaciones mientras el fuego sigue avanzando
- Grave incendio en Tres Cantos deja dos heridos, decenas de evacuados y 27 caballos calcinados en una finca
- El incendio en Tres Cantos amenaza viviendas y deja un hombre con quemaduras en el 98% del cuerpo
- El largo camino hacia una vida digna: 'Vivir en la calle es un sistema de supervivencia continua
- Estos son los 10 pueblos de Toledo que han participado en el 'Grand Prix del verano' de TVE
- El Castillo de Viñuelas y el King's College sufren las consecuencias del incendio en Tres Cantos
- Estas son las zonas de la Comunidad de Madrid con mayor riesgo de incendio forestal, según Emergencias
- Los hermanos que pusieron a Villaconejos en el mapa mundial del aceite de oliva