En Directo

FUEGO EN LA PENÍNSULA

Última hora de los incendios en España, en directo | Incendios en Ourense, Zamora, Zahara de los Atunes, Toledo, Tres Cantos, Las Médulas y Asturias

Última hora del incendio forestal en Tres Cantos (Madrid), en directo | Continúan las labores de extinción toda la noche con 11 dotaciones terrestres de bomberos y brigadas forestales

Incendio en la zona de playa de Atlanterra, en Cádiz.

Incendio en la zona de playa de Atlanterra, en Cádiz. / Ricardo Fernández / EFE

Marina Armas

Marina Armas

Madrid

Las altas temperaturas de las últimas semanas están provocando grandes incendios en España. Una veintena de incendios forestales de gran magnitud podrían haber arrasado ya 25.000 hectáreas.

El Gobierno se ha visto obligado a activar el Plan Estatal General de Emergencias para coordinar la actuación y el despliegue de todos los operativos en los principales frentes: Tarifa, Zamora, Ourense, León, Toledo, Asturias y Tres Cantos (Madrid). 

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas