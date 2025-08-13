Eurocaja Rural, impulsando el crecimiento del sector primario en la inauguración de la planta de Nature Pistachio en Corral de Almaguer.

Eurocaja Rural ha asistido al acto de inauguración de la nueva planta de procesado de pistacho de la cooperativa Nature Pistachio, constituida en 2023, situada en el municipio de Corral de Almaguer (Toledo) y que, con su apertura, busca ser referente en el desarrollo rural, la sostenibilidad y la comercialización del pistacho castellano-manchego.

El acto ha contado con la participación del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, el presidente de Nature Pistachio, Luis Martínez Solano, y el director de la División de Relaciones Institucionales de Eurocaja Rural, Miguel Ángel Escalante Pinel. También han respaldado este evento la directora general de Producción Agroalimentaria y Cooperativas, Elena Escobar; la delegada de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Toledo, Elena Martín; el coordinador de la Junta en Toledo, Javier Úbeda; o la alcaldesa de Corral de Almaguer, Manuela Lominchar.

Durante su intervención, Miguel Ángel Escalante Pinel ha subrayado el orgullo que se siente en el seno de la entidad financiera "por haber podido formar parte de un proyecto tan ambicioso y tan positivo para el sector agroalimentario de la región".

Miguel Ángel Escalante Pinel, director de la División de Relaciones Institucionales de Eurocaja Rural. / Cedida

Además, Escalante Pinel felicitó a todos los socios y clientes de la cooperativa por su valentía y apuesta firme por el territorio y explicó que el proyecto financiado por Eurocaja Rural es uno de los caminos a través de los cuales la entidad genera riqueza en su ámbito de actuación.

La nueva planta, que procesará su primera campaña este año, cuenta con más de 3.000 metros cuadrados de instalaciones construidas. Ubicada estratégicamente en Corral de Almaguer (Toledo), Nature Pistachio forma parte de la cooperativa de segundo grado Domo Pistacho y aglutina a más de 120 socios productores de más de una veintena de municipios de las provincias de Toledo, Cuenca, Ciudad Real o incluso Madrid. Cuenta con una capacidad instalada que alcanzará los 1.5 millones de kilos de pistacho seco, comenzando, en esta campaña, con el procesado de 750.000 kilos.

Con estas modernas instalaciones, Nature Pistachio refuerza su implicación como motor de la industria agroalimentaria y modelo de sostenibilidad e innovación cooperativista. Eurocaja Rural, por su parte, continúa siendo un socio estratégico para el sector primario, financiando proyectos, como las nuevas instalaciones de Nature Pistachio, o llevando a cabo labores de asesoramiento, impulso a la comercialización o colaboración en la gestión de las cooperativas.