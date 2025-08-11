'La revolución de los máquinas' bate récords en Eurocaja Rural

En plena era de la automatización y los asistentes virtuales, Eurocaja Rural ha lanzado un mensaje que ha resonado más allá de los algoritmos: la verdadera revolución no es tecnológica, es humana. Su última campaña, 'La revolución de los máquinas', ha superado todos los récords de impacto y engagement de la Entidad, y no por lo que dice la Inteligencia Artificial (IA), sino por lo que ha dicho la gente.

La Entidad presentó a finales del mes de mayo en sus redes sociales esta iniciativa. Una historia de conexión humana en un mundo cada vez más automatizado, donde se hacía un claro llamamiento a la cercanía, la empatía y la humanidad con un enfoque crítico, irónico y directo a través de tres diferentes spots de 25 segundos.

En tan solo cuatro semanas estos spots generaron 39 millones de impresiones, 12 millones de reproducciones, 84.033 interacciones, 35.288 me gustas, 1.390 compartidos y 684 comentarios. Usuarios, Influencers del sector, profesionales del marketing comentaron la campaña, la compartieron, e incluso aportaron sus propias experiencias con el sistema bancario actual, significando la idea poderosa que ofrece esta acción: los verdaderos máquinas son las personas.

Una iniciativa dirigida a quien valora ser escuchado

En una época en la que la inteligencia artificial, los chatbots y las tecnologías digitales han cambiado la forma en la que las entidades bancarias se relacionan con la sociedad, Eurocaja Rural, con 'La revolución de los máquinas' ha acrecentado su apuesta por mantener y reforzar la humanidad y el trato cercano entre sus empleados y clientes. La campaña reivindica la banca atendida por personas, mostrando el carácter diferencial de atención personalizada y cercana que posee la Entidad. Un carácter que ha dado buenos resultados en los últimos años a la cooperativa de crédito, permitiendo expandirse por todo el país y aumentar el número de clientes, oficinas y volumen de negocio.

Para la entidad financiera la cercanía es un valor diferencial y la tecnología, lejos de reemplazar la interacción humana (pues facilita la operativa digital y ofrece servicios muy útiles), debe ser una herramienta complementaria. En este sentido, 'La revolución de los máquinas' es un mensaje de reconocimiento y apoyo a quienes exigen una banca de verdad y está dirigida a las personas que valoran ser escuchadas.

Eurocaja Rural destaca que el éxito de esta iniciativa no solo reside en sus resultados medibles, sino en haber logrado una conexión emocional con la gente, trasladando un mensaje de reconocimiento, cercanía y apoyo a la sociedad. Pues no hay ningún código que pueda replicar una conversación humana.

Con esta iniciativa, la Entidad ha dado un paso adelante en su comunicación, demostrando que es posible innovar sin perder la esencia. 'La revolución de los máquinas' no ha sido solo una campaña: ha sido un movimiento que ha puesto en valor a las personas reales y ha reforzado el propósito de Eurocaja Rural de estar siempre cerca y a disposición de sus clientes, evolucionando con ellos.