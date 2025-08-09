El trasfondo de lo de Jumilla

El ayuntamiento de Jumilla ha aprobado una moción que insta a modificar el reglamento municipal para limitar los usos de las instalaciones deportivas municipales a actividades deportivas o a actos organizados por el propio ayuntamiento, algo supone prohibir la celebración de todo tipo de eventos religiosos, culturales o sociales que no sean organizados por el propio consistorio. La moción, inicialmente promovida por el concejal de Vox, Juan Agustín Navarro, no se andaba con rodeos y buscaba específicamente vetar las celebraciones musulmanas por considerarlas ajenas a la identidad española y percibirlas como unas prácticas fornáneas que afectan a la cohesión social y la identidad española, a la vez que proponía promover aquellas actividades y propuestas culturales que defendiesen la identidad española y protegiesen los valores y manifestaciones religiosas tradicionales de España concebida como una nación cristiana . No obstante, este planteamiento tan explícito por parte de Vox resulta claramente discriminatorio, choca de pleno con la libertad religiosa amparada en el artículo 16 de la Constitución, es contraria a los acuerdos de 1992 entre el Estado y la Comisión Islámica de España y atenta contra la aconfesionalidad del Estado. Consciente de todo ello el PP, que depende de Vox para gobernar en ese municipio, optó no por desdeñar la iniciativa sino por suavizarla evitando las alusiones directas a lo musulmán y a la defensa de las tradiciones cristianas pero el resultado, en la práctica, ha acabado siendo el mismo y en caso de prosperar la reforma supondrá un veto a la celebración de las principales festividades musulmanas en los espacios públicos municipales. Una decisión que ha sido reprobada por parte de los partidos de izquierdas que la ven inconstitucional y que hasta ha merecido la condena de la propia Conferencia Episcopal Española que la considera discriminatoria, un atentado contra derechos fundamentales y porque teme que potencialmente pueda afectar a otras confesiones, incluyendo a la católica.

La discusión en torno a la moción de Jumilla puede tratar de zanjarse desacreditando a los promotores, a Vox por incitar y al PP por seguidismo interesado, o bien desde un punto de vista jurídico alegando, y con razón, que tiene muchos visos de ser inconstitucional, ya que bajo la apariencia de neutralidad puede vulnerar la libertad religiosa e interpretarse como una restricción al derecho de culto. No obstante, la moción excede el ámbito de lo partidista y de lo jurídico porque lo sucedido en Jumilla no deja de ser el reflejo de un serio desafío al que nos enfrentamos como sociedad: la aceptación o no sin reservas de la diferencia religiosa. Un desafío que nos obliga a ponernos frente al espejo y a plantearnos como podemos seguir siendo coherentes con los principios que hemos defendido hasta ahora. No en vano el mundo del que procedemos se ha construido sobre la idea de tolerancia, de pluralismo y de respeto a la libertad religiosa. El problema es como conciliar la defensa de estos principios cuando se perciben ciertas prácticas religiosas circunscritas a una confesión concreta que atentan contra ellos. Frente a ello hay quienes ingenuamente tratan de hacer ver que no pasa nada y abrazan el relativismo, mientras que otros, imprudentemente, agitan sentimientos atávicos. Pero también existe la posibilidad de conjurarse contra lo que Karl Popper denominó la paradoja de la tolerancia, es decir, que un exceso de tolerancia nos lleve a la destrucción por parte de los intolerantes. Algo que supondría poner límites a la tolerancia. Y este es un debate que merece ser tenido.