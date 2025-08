Bañistas a la caza de inmigrantes y la perversión de las redes sociales

Inmigrantes desembarcan en Castell de Ferro en Granada / Atlas News / Captura

Septiembre de 2002. Unas imágenes dieron la vuelta al mundo. Una mujer de un pueblo de Sevilla que estaba de vacaciones en la playa de Caños de Meca (Cádiz) con su familia no lo dudó. Cogió al bebé nigeriano que acababan de bajar de una patera y se lo puso al pecho para amamantarlo. Su madre, mientras, yacía desvanecida sobre la arena. Fue un gesto solidario que le valió numerosas consideraciones. Entre otras, el Premio Andaluz de Voluntariado de la Junta de Andalucía.

La homenajeada nunca se dio importancia. En las numerosas entrevistas que concedió en aquel momento se mostraba sorprendida por la expectación que había suscitado su gesto. Le salió así. Fue espontáneo. Oía al niño llorar desesperado de hambre y no se le ocurrió otra cosa que prestarle ayuda a esa madre. La generosidad mandó en su primera reacción. “Veíamos bajar gente con la ropa mojada, cansados y lo vimos subir al monte hacia arriba y supimos que era una patera”, narró al programa Andalucía Directo, de Canal Sur, que fue el primero en entrevistarla.

"Vi que el biberón no lo quería, estaban tratando de darle de comer y nada y pensé 'esa niña está criada con el pecho y no lo quiere'. Aproveché que mi hija mama y fue arrimarla y ya me emocioné y me puse a llorar”, contó. Es una de esas noticias que se quedan grabadas a fuego. Su marido lo grabó. El capitán de la Guardia Civil subió a felicitarlo y se le saltaron las lágrimas. “Vaya mujer que tiene usted”, le dijeron. La niña nigeriana tenía seis meses. La madre lloró sobre la arena cuando vio a la mujer española dar de mamar a su bebé.

Agosto de 2025. Una patera arriba a una tranquila playa familiar de la costa de Granada. Una de esas calitas con aguas cristalinas del Mediterráneo y chinos en vez de arena que aún se salvan de la masificación y del esnobismo de otras zonas de la costa andaluza. Varios hombres llegan a nado a la playa de Castell de Ferro tras tirarse de una patera. Varios bañistas salen a interceptarlos. Los increpan. Los persiguen. Se lanzan a sus tobillos para que caigan al suelo.

Una abuela se acerca a uno de esos hombres que mantiene a un inmigrante bocabajo sobre las piedras con las manos cruzadas a la espalda a la espera de la Policía Local y la Guardia Civil que ya está en la zona. "Si vienen las criaturas sin fuerzas", se oye que dice entre el ruido. Se ve en el video difundido en redes sociales y que convirtió en noticia 101 Televisión en Granada. “Bañistas a la carrera para detener a los inmigrantes llegados a Castell de Ferro: así actuaron algunos ciudadanos cuando se produjo el desembarco”.

No es verdad que sea la única persona que pide misericordia para los muchachos marroquíes que han alcanzado la costa. Otro vídeo, este difundido en sus redes por el periódico Ideal, muestra a algunas bañistas diciendo "Que lo dejes, que lo dejes" ante el gesto de fuerza que mantiene contra el suelo y con una llave que inmoviliza los brazos de un inmigrante sobre la arena. Un instante no puede convertirse en reflejo de nada. Posiblemente en esa playa de Granada había mucha más gente que recriminó una actuación que en momentos necesitó la fuerza. Eran 13 inmigrantes marroquíes que ya están correctamente atendidos en un Centro Temporal de Atención de Extranjeros.

Lo peor no fue lo que ocurrió en la playa. Lo peor está en los mensajes de odio en las redes sociales. En la irresponsabilidad de los medios de comunicación que se lanzaron a difundir videos con mensajes que incitan al odio. "Una patera repleta de marroquíes". No voy a reproducir ninguno de esos subtítulos de videos a la caza del clicks. Tampoco ninguno de esos comentarios racistas que aplauden la violencia contra los extranjeros y piden más palos.

Han pasado 23 años del video que cosechó aplausos unánimes por el gesto de esa vecina sevillana que amamantó al bebé nigeriano. Me espeluzna pensar que ahora eso se llamaría un viral y que seguro que habría comentarios nauseabundos contra ella por ese gesto de solidaridad vertidos por perfiles sin identificar que forman parte del ejército de cuentas en redes sociales de extrema derecha que están sembrando el odio, el rechazo y el miedo en España. Está a punto de comenzar en unos días el reparto de menores inmigrantes desde Canarias a diversos puntos de la Península. Ojalá haya sentido común, responsabilidad, humanidad y solidaridad.