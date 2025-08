Álvaro Uribe condenado, la justicia cuestionada

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe.

La jueza colombiana Sandra Heredia encontró culpable, en primera instancia, al expresidente Álvaro Uribe de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. Está pendiente aún de dictarse la sentencia, que se conocerá prácticamente de inmediato, si bien el fiscal solicitó una pena de nueve años de cárcel para el acusado. En el supuesto caso de que esta se confirme supondría un duro golpe no solo contra la figura y la imagen de Uribe, sino también para las aspiraciones políticas de su partido, el Centro Democrático.

Las elecciones presidenciales de mayo de 2026 serán un gran test sobre la solidez del sistema político colombiano en torno a la sucesión del presidente Gustavo Petro, que por ley no puede presentarse a la reelección. Todos los principales actores se están posicionando de cara al futuro inmediato, como lo hizo el oficialismo con su fallido intento de convocar una consulta popular para aprobar la reforma laboral.

El tema comenzó hace trece años atrás, en 2012, cuando Uribe acusó al congresista Iván Cepeda en relación a unas denuncias de paramilitarismo. Esta causa fue archivada por la Corte Suprema en 2018, aunque entonces ya emergió la cuestión de la posible manipulación de testigos por Uribe. De todas formas, una consecuencia casi automática del fallo de la jueza Heredia es que ha servido para desempolvar la idea de una conspiración petro– santista (por el presidente Petro y el expresidente Juan Manuel Santos) en contra de Uribe, con la intención de implantar en el país un modelo de izquierda radical en sintonía con el castro chavismo.

Como ya suele ser costumbre en América Latina cada vez que se enjuicia o se condena a una figura del establishment político de cualquier país y de cualquier tendencia la victimización es inmediata y la apelación a la judicialización de la política y al lawfare recurrente. En el caso de Uribe, si bien se descartó de inmediato una salida al exilio o la petición de asilo político, el expresidente manifestó que el único asilo que ha pensado pedir está “en el corazón de [sus] compatriotas”.

Por supuesto, siempre hay una conspiración en contra de los buenos, que son, por definición, los propios afectados, independientemente de su filiación política o ideológica. Por el contrario, en la acera de enfrente, también da igual su origen, se aplaude lo certera de la actuación judicial y la independencia de los jueces.

Los más fieles uribistas han lanzado una catarata de reproches contra los malos, en un movimiento en el que las redes sociales son parte fundamental de esta riada de insultos y descalificaciones cruzadas. Fuera de Colombia, como ya ocurrió con Jair Bolsonaro, la Administración Trump se pronunció rápidamente en solidaridad con Uribe.

Por supuesto que ante esta renovada y clara muestra de injerencia Petro ha tocado a rebato intentando movilizar el sentimiento nacionalista y antiimperialista de los colombianos. Es que el secretario de Estado Marco Rubio había dicho que el “único crimen del expresidente ha sido luchar sin cansancio por su país. La instrumentalización de la rama judicial en Colombia por jueces radicales ahora tiene un precedente preocupante”.

Esta idea del papel relevante jugado por Uribe en el acorralamiento de la guerrilla ha sido también destacada por sus seguidores, como si esto fuera suficiente eximente ante la comisión de otros delitos. Así lo expresó la también precandidata de la derecha, aunque independiente, Vicky Dávila, para quien el fallo es “la materialización de una venganza criminal contra quien enfrentó el terrorismo”.

En el frente interno, Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático y aspirante a candidata presidencial, ha sintetizado de manera muy clara las críticas del uribismo contra la justicia: “Este no es un fallo, es una venganza. No es una sentencia, es un ataque. No es justicia, es miedo”. Estas opiniones vienen acompañadas de su secuela de críticas contra las instituciones, comenzando por el Poder Judicial.

Es que este tipo de reacciones tiende a polarizar aún más la vida política y en buena medida se hacen en clave electoral, pensando en las próximas elecciones y en potenciar las opciones del Centro Democrático y de una eventual coalición de todas las fuerzas de la derecha para desalojar al petrismo del poder.

El gran perjudicado de esta pinza a izquierda y derecha es el centro político, que en países como Colombia está totalmente desarbolado. El principal problema para el sistema político es que estas denuncias contra el lawfare y las instituciones judiciales, similares en el fondo y la forma a las pronunciadas recientemente por el kirchnerismo en Argentina, provocan un profundo deterioro democrático y fomentan el avance del iliberalismo.