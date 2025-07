Vox y las milicias

Aunque a menudo hay quien se refiere a Vox, sobretodo en le terreno de la lucha política, como un partido fascista lo cierto es que, como la mayoría de partidos de derecha radical, la familia política a la que pertenece Vox, en puridad no puede ser considerado un partido fascista por mucho que comparta alguna de las características de esta corriente ideológica.

Desde sus orígenes Vox, y quizás sea este el rasgo más prominente de la formación, es un partido eminentemente nacionalista como lo son los partidos fascistas pero no solo ellos. Su nacionalismo se proyecta internamente por medio de una defensa a ultranza de la unidad de España, por la negación de la existencia de realidades nacionales subestatales y por su rechazo a la descentralización y al estado autonómico. También se expresa a través de una visión nativista que se sustenta en una concepción unitaria y antipluralista de la identidad nacional estrechamente ligada a la cultura, la historia y a la tradición católica y de la que se deriva un elevado nivel de hostilidad hacia los inmigrantes, en particular a los de origen musulmán, que son percibidos como una amenaza y a los que se suele criminalizar y atribuir una elevada criminalidad. Y esta amenaza se pretende conjurar por medio de un estricto control de la inmigración y de deportaciones masivas. Pero el nacionalismo de Vox se proyecta también externamente a través de la reivindicación de la soberanía nacional y de su rechazo a las instituciones supranacionales que en su opinión limitan la soberanía. Un rechazo que se expresa en una visión crítica de la Unión Europea que sin embargo, es preciso señalar, no solo es propia de los partidos de derecha radical sino también es compartida por las algunas formaciones de extrema izquierda. Por tanto el hecho de Vox sea nacionalista y nativista no lo convierte automáticamente en un partido fascista. De hecho, ni se propone eliminar las elecciones, ni cuestiona la democracia, ni aspira a instaurar un régimen autoritario y tampoco es un partido que se sustente en un liderazgo carismático ni que practique el culto al líder sino que más bien se trata de un partido con un liderazgo muy coral. Es decir, en algunos aspectos se aleja y mucho de las características consideradas nucleares del fascismo.

Sin embargo de lo sucedido esta semana en Torre Pacheco y de la actitud que ha mantenido Vox se puede deducir una cierta inclinación hacia unas formas de actuación, de movilización y de organización que sí son propias de los partidos fascistas. Como muy bien explico Maurice Duverger, uno de los grandes estudiosos de los partidos políticos, en su clásico Les partis politiques (1951) la principal aportación organizativa que hicieron los partidos fascistas y el partido nazi fueron las milicias. Un tipo de estructuras con formato vertical y jerárquico inspirado en la organización militar, que utilizaban uniformes, símbolos, saludos y rituales tendentes a reforzar la cohesión interna y que estaban concebidas para encuadrar a los militantes y movilizarlos a fin de llevar a cabo acciones violentas en contra de los sectores sociales considerados como enemigos por el partido Vox no ha adoptado ni mucho menos este modelo organizativo, de hecho hasta ahora más bien se está desarrollando como un partido de masas clásico con una elevada penetración territorial y con la creación de organizaciones sectoriales afines. Pero en cambio sí que parece haber apoyado el ensayo de milicias con el que se ha experimentado en Torre Pacheco. Así parece indicarlo tanto el papel del líder regional en la región de Murcia, José Ángel Antelo, señalando y criminalizando a los inmigrantes hasta el punto que la fiscalía lo investiga por presunto delito de odio, como el silencio de la dirección nacional con la movilización violenta orquestada por el grupo supremacista Deport Them Now y con las razias nocturnas organizadas que han tenido lugar en el municipio. Y eso es algo que de confirmarse sí que acercaría a Vox a formas de organización y a prácticas genuinamente fascistas.