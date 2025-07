El concepto más elevado de la sencillez

Ricardo Sotres maneja como nadie en Pancar la bistronomía / Pablo Garcí­a

La palabra bistronomía ha estado en boca de todos desde que la acuñó en la década de 1990 un periodista gastronómico francés. Se compone de gastronomía y bistró pero debido al uso generalizado quizás haya perdido parte de su esencia. Últimamente y aquí se suele utilizar una variante reductora que es la de gastrobar, se trata en cualquier casa de modas. En Francia, el chef Yves Camborde, al haber abandonado Le Crillon y establecerse en un local de barrio, tuvo la sensación de ser menospreciado. Venía del campo, y el bistró era el vasito de vino blanco, la salchicha o el boudin noir, y la baraja de cartas sobre la mesa. Nada más. De hecho, inicialmente, en el siglo XIX, al bistro se le llamaba assommoir, como en la novela de Émile Zola, un lugar popular donde los bebedores ahogaban sus preocupaciones con vino, casi siempre de mala calidad, absenta u otras pócimas etílicas.

El bistrot o bistró, como ha escrito Marc Auge, representa los colores de Francia de la misma manera que el cancán o la torre Eiffel. Augé cuenta cómo el 'Petit Robert' recoge para definirlo dos etimologías dudosas: bistouille, una palabra que a finales del siglo XIX se utilizaba en el norte de Francia para referirse a un alcohol de baja estofa, y el vocablo ruso bistro (¡rápido!), que los cosacos empleaban, a su paso por París, sedientos de victorias y de priva. Desde ese momento, y debido a que la exigencia se impuso como costumbre, muchos locales de comidas empezaron a conocerse por ese nombre. Los bistrots se popularizaron en Francia, de manera que uno los visita esperando comer bien, con mayor diligencia que en otros lugares, aunque, en más ocasiones de las deseadas, compartiendo codo con codo al vecino de mesa, algunas veces incluso en situaciones que tienen más que ver con la acrobacia y el funambulismo que con la natural costumbre de sentarse a disfrutar delante de un plato. Pero la cosa es así y así son los bistrots parisinos por regla general. En algunos, no obstante, se disfruta de alta cocina, otros como es natural conviene alejarse de ellos.

Como algunas cosas ya no significan exactamente lo que significaban, el bistró tal como ahora se entiende de la mejor manera sería una buena casa informal de comidas o el establecimiento que algunos chefs de prestigio bien sentado utilizan para proponer una oferta más comercial de la alta cocina que habitualmente hacen. En este sentido, la última propuesta de bistró que conozco y con la que se pretende aligerar la oferta de un menú largo es la de Ricardo Sotres de 'El Retiro', en Pancar (Llanés). Claro que todo esto no tiene nada que ver con la incomodidad de los bistrós apretados que antes citaba sino con la honradez de un cocinero mayúsculo que busca la manera de seguir cocinando igual de bien para que todos puedan disfrutar de su cocina, bien porque no siempre quieren ceñirse a la imposición de un menú gastronómico, bien porque quieren gastar menos y sentarse, como es el caso, en un agradable corredor para disfrutar de una variedad de platos estupendamente elegidos. Por ejemplo, unos bocartes magníficos, una ostra perfectamente aliñada con un toque sutil de vinagre envejecido, unos percebes de los mejores que se pueden comer, unos chipis de anzuelo en el punto de su mejor expresión, un guiso de morros, un pitu de caleya con mole o un arroz con pichón de Bresse.

¿Es verdaderamente esto lo que se entiende por un restaurante reducido en cuanto a su capacidad culinaria, es decir un bistró? No. Se trata en suma y sin desmejorar de la misma cocina que Sotres, uno de los mejores cocineros que conozco, podría ofrecerle a cualquiera en cualquier dimensión que él mismo se plantee, sencillamente porque el concepto reduccionista no existe en él. No cabría en sus extraordinarias expectativas gastronómicas, en el buen gusto y la gran cocina que atesora. Con discreción, Ricardo nunca va de nada pero resulta que es un elegido para cualquiera que sepa un poco de esto o tenga sensibilidad para apreciar la suculencia, la finura y el equilibrio fundamentado de su cocina. Bravo por el concepto bistró, si esto es lo que significa después de años de no pocas interpretaciones y vueltas alrededor de un mismo tema. Al final tenemos que poner la mano y lo humano en el corazón de la cocina.