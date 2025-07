Ángel Gabilondo: "Parece que pensar se ha convertido en un prurito del tiempo libre"

Ángel Gabilondo, el Defensor del Pueblo, criado entre nueve hermanos, considera un privilegio trabajar en una entidad con relevancia constitucional con autonomía para ejercer su labor, aunque sigue diciendo que lo más hermoso que le ha pasado en la vida es ser profesor. Expresidente de los rectores de Universidad españoles, entendió en una época que debía embarcarse en "merodeos políticos", así los califica, y salió con algún arañazo que otro. Un tipo que, siendo de San Sebastián, tiene como plato mítico los macarrones no es un ciudadano corriente.

¿Es dura la vida de Defensor del Pueblo?

No, sería injusto decir que es dura. Dura es la vida de muchas personas que están en situación de dificultades y de vulnerabilidad. Yo, además, me siento cómodo en un espacio que es de defensa de derechos, de la Constitución, de resolver problemas de los ciudadanos. Para mí resultaba más dura la confrontación política.

¿Nos defiende lo suficiente, con la que está cayendo?

Yo creo que nunca se defiende lo suficiente a los demás. Además, nosotros tenemos unos límites para esa defensa, como es lógico. Hay una ley que establece hasta dónde podemos llegar y en qué cosas podemos intervenir. Supervisamos a la Administración, no a los Gobiernos. Y en algunas causas no podemos intervenir. Por ejemplo, cuando hay conflicto entre particulares o el asunto está judicializado.

¿Algo de lo que le piden le hace pensar que los ciudadanos creen que es usted la Virgen de Lourdes?

Nosotros recibimos 36.400 o 35.000 quejas, depende del año. Los temas que más atendemos tienen que ver con demoras judiciales, inmigración, vivienda. Y lo que sí está claro es que quien viene aquí es porque no ha encontrado una respuesta adecuada en la Administración, o porque no les parece accesible o no les resuelve las cosas. No sé si esperan el milagro, pero sí ser escuchados y que su reivindicación sea verdaderamente atendida. Se puede decir que un 75 % o un 80% de las cuestiones se resuelven. Pero no es razonable que se esperen milagros de este lugar.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en Madrid. / Alba Vigaray

Defensor, defensor… Fue defensa del Lengokoak de San Sebastián. Y pudiendo ser futbolista se quedó en filósofo. ¿En qué estaba pensando?

Pues quizá estaba pensando en algo y me metí en algo… Luego he pensado que siempre he sido una persona no digo taciturna, pero sí metida un poco en mis pensamientos. Pero en un lugar comunitario y con tantos hermanos como he vivido siempre tienes una relación muy grande. Hemos vivido muy en comunidad.

Ahora igual podría ser Xabi Alonso.

[Ríe] A su padre le he conocido más que a él. Yo no era una persona para ser un grandísimo futbolista. Dicen que jugaba bien.

"Soy profesor de metafísica, pero no estoy muy seguro de ser metafísico". ¿Padece de duda metódica, como Descartes?

Hombre, las personas que no dudan me parecen muy peligrosas. Pero también me lo parecen las personas que solo dudan. Yo creo que la duda siempre acompaña al pensamiento, pero hay que decidir. Y cuando digo que no soy metafísico me refiero a que la idea de serlo parece la de un hombre aturdido, atolondrado, que no se entera de las cosas. Me da pudor hablar de mí, pero creo ser también pragmático y realista.

¿Alguien que hace una tesis doctoral sobre "El concepto como experiencia y sistema" es de fiar?

Desde luego, no es de fiar en una conversación larga o en una sobremesa, porque si te descuidas te la cuenta. Pero ahí yo siempre quise mostrar que las ideas tienen mucho que ver con la realidad y con la transformación de la realidad. Las ideas y el lenguaje no son entidades abstractas, aisladas.

¿Sigue teniendo como lema: "Donde esté lo bueno, que se quite lo malo", que expresa la profundidad de su pensamiento?

[Ríe] Expresa que no es tan frecuente como creemos que verdaderamente estemos luchando por lo bueno y que nos estemos alejando de lo malo. Y, por si acaso, en los tiempos en que uno tiene más sombras, dice que no podemos dejarnos guiar por la banalidad del mal. Hay cosas contra las que tenemos que luchar. Por tanto, donde esté lo bueno que se quite lo malo.

No sé si es un postureo coqueto por su parte decir que es una persona muy poco intelectual.

Bueno, lo que estoy es alejándome un poco de prototipos, porque de intelectual se suele decir casi intelectualoide. Para mí sí hay referencias intelectuales, pero creo que más bien he tenido una cierta voluntad de resolver asuntos. Recuerdo el día en que, siendo profesor y rector, decidí embarcarme en la aventura de merodeos políticos y cómo, en la voluntad de estar a la altura de mis palabras, fui a través de compromiso y acción.

Se embarcó en la Comunidad de Madrid. ¿Sabía dónde se metía?

Es que se puede creer o no. Pero yo tenía una cierta idea de que debía comprometerme algo con esta Comunidad, donde han nacido mis hijos y mis nietos y donde yo he organizado mi vida personal. Tenía necesidad de trabajar sobre todo por las políticas públicas, la educación, la sanidad. ¿Qué hay un punto de ingenuidad? Desde luego, pero creo que en todas las grandes decisiones de la vida las cosas pueden acabar bien o mal. Yo lo sabía. En la primera entrevista que me hicieron dije: Sé que de esto saldré con arañazos.

Ángel Gabilondo en su despacho. / Alba Vigaray

Me han dicho que aquí en el Defensor quejarse es gratis.

Sí. Lo que pasa es que solo hay un precio para quejarse: debe ser con algún argumento encaminado a alguna ley concreta o ante alguna administración. Los que vienen aquí no son exactamente gemebundos, quejillosos, quejumbrosos. Aunque se les llama técnicamente “los quejosos”. Son personas que quieren un interlocutor, alguien con quien hablar lo que les pasa. Y por eso no ponemos muchos vericuetos para que puedan dirigirse a nosotros. Basta hacer un correo.

Pero si afirma que entre el 75% y el 80% de los casos se resuelven positivamente, vuelvo a imaginar que creerán que esto es Lourdes.

Pues yo estoy pensando en el veintitantos por ciento que son temas muy importantes y no se han resuelto.

¿A quién mandaría al rincón de pensar?

Huy, el rincón de pensar debería estar atascado. Lo que no debería haber es un rincón del pensar. El pensar debería estar dominando la sociedad y formando parte de nuestra vida, y lo que parece es que se ha convertido en un prurito del tiempo libre: Yo, todos los días de nueve a nueve y cinco, hago yoga y pienso. Me parece muy bien. Pero es que el pensamiento tiene que impregnar toda la realidad. El pensar es una forma de vivir, no un ejercicio mental.

Una vez le pregunté por sus vicios y me habló de "una pasión un poco enfermiza por la palabra". "A veces hago el amor con las palabras", dijo. Y también: "A veces tengo dolores de palabra". Eso no se pasa con un paracetamol. Si es que no sugiere un cierto desvarío.

Bueno, puede ser. Pero es que yo creo que están enfermando las palabras, que pierden su fuerza y su sentido. Palabras como libertad, fraternidad, o expresiones como lo social, y no digamos paz y educación. Hay palabras cuyo uso se ha banalizado y casi se han desprestigiado. Y me preocupa, porque esto dificulta la comunicación entre unos y otros, y está haciendo que nuestras palabras se vacíen de sentido. Y entonces estamos corriendo un riesgo muy grande: que acabemos incomunicados, que no te encuentres a alguien con quien puedas verdaderamente conversar.

Es sabido que tiene buen diente. Y que cocina. A Nietzsche le interesaba mucho la comida. A Platón le volvían loco los higos. A Kant le chiflaba el queso holandés, se indigestó y pidió a su mayordomo que se lo guardara bajo llave. ¿A usted qué debería guardarle bajo llave su mayordomo?

Tengo un problema grave, entre otros: que no tengo mayordomo. Pero tengo otro problema grave, porque viví en una casa en la que la comida se dividía en que hubiera o no hubiera. Bueno, siempre había. Me gusta en general todo. Pero recuerdo que, cuando éramos niños, podíamos elegir un día al año un plato, el día de tu cumpleaños. Yo siempre elegía macarrones. Y tengo una asociación romántica y emocional con los macarrones. Otra cosa es que yo suelo hacer para los amigos en Navidad cardo con almejas o bacalao ajoarriero. Pero los macarrones son el plato con el que asocio un día en que puedo decidir qué comer.

En este puesto, ¿qué campos de su conocimiento tiene que aplicar más: Metafísica, Ontología, Teodicea, Hermenéutica?

Creo que todos esos campos se conjugan en lo que antes hemos llamado el pensar. Pero el pensar con una dimensión siempre de escucha y ética. No confundo eso con un discurso moral. No con un humanitarismo melifluo, sino con un cierto humanismo. Creo que el pensamiento humanista es una cosa fundamental para este puesto. Y luego, la escucha.

¿Y de las disciplinas que le he citado, cuál es la más cercana a las cosas de comer?

Pues todas ellas son muy cercanas a las cosas de comer, pero la Hermenéutica, la capacidad de interpretar, de argumentar, de hablar, esta necesidad de comprender me parece importante. Podemos decir las palabras: interpretar, explicar, comprender, argumentar, motivar. Todo esto es muy importante, porque estamos todo el día haciendo aseveraciones: Yo quiero, yo no quiero, a mí me gusta. Pero una aseveración vale como cualquier otra. Hay que argumentar y motivar, y no solo los ciudadanos, sino también en el Parlamento, en la vida, y en las relaciones personales. No se trata de dar conferencias a tu pareja [ríe], pero…

Es que la pareja le puede durar tres cuartos de hora.

Alguna vez me dijeron en casa una cosa maravillosa: Deja de argumentar, ¿No ves que estamos discutiendo?

¿Sigue planchando para relajarse?

También gustan los trabajos con desafíos, que tengas mucho que hacer.

¿La plancha es un desafío?

Es una labor. Labor es una bonita palabra para esas cosas. Yo creo que plancho menos que antes.

Es que igual tiene más plancha fuera de casa que dentro.

Puede ser. Pero eso no es una excusa para no reconocer que debería planchar un poco más. Siempre me ha parecido interesante la mano que no plancha. Me dicen que saber planchar tiene mucho que ver con la otra mano [coloca en situación la mano izquierda], ir poniéndola y situándola. Se plancha con las dos manos.