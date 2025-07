¿Periodismo o activismo?

Alvise Pérez, a la llegada al Tribunal Supremo. / José Luis Roca

El Congreso de los Diputados ha iniciado esta semana el trámite para reformar su reglamento con el objetivo de regular el comportamiento de los periodistas acreditados en la cámara. Esta iniciativa, que ha sido impulsada por el PSOE y que cuenta con el apoyo del bloque de investidura, ha surgido como respuesta a la conducta de algunos periodistas, considerada poco adecuada. Principalmente la de Vito Quiles, un reportero vinculado mediáticamente a la plataforma de televisión digital Estado de Alarma TV (EDATV), fundada por Javier Negre y Cristina Seguí, y políticamente a Alvise Pérez, eurodiputado de Se Acabó la Fiesta y de quien fue jefe de prensa.

Porque lo cierto es que este periodista lleva a cabo unas prácticas disruptivas y poco ortodoxas en el campo del periodismo político como la interrupción de ruedas de prensa y de comparecencias, grabaciones sin autorización en zonas restringidas, preguntas en tono belicoso e interpelaciones en ocasiones rozando el insulto. A lo que hay que añadir, aunque ya fuera del espacio físico del Congreso, señalamientos y descalificaciones públicas a dirigentes políticos y a profesionales del periodismo críticos con su proceder, difusión de mensajes altamente ideologizados o directamente de bulos, como sucedió con la acusación al ministro Oscar Puente de haber aparcado mal su coche oficial para asistir a un congreso de Taylor Swift que fue desmentida por el interesado, así como la organización y participación en protestas políticas, como las que tuvieron lugar en contra la ley de Amnistía a las puertas de la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid.

Unas prácticas, sin embargo, que no aplica a todos por igual sino selectivamente y que suelen tener como destinatarios a los partidos de la coalición de gobierno y a los que la apoyan. Sus métodos han generado reacciones airadas por parte de algunos de los políticos afectados -Oscar Puente le llamó ‘saco de mierda’ tras el episodio del coche oficial y Pablo Iglesias lo ha calificado de ’provocador’ y ‘basura’- pero también el rechazo de compañeros de profesión hasta el punto que la Asociación de Periodistas Parlamentarios y de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España han exigido su expulsión del Congreso por considerar que sus modos atentan contra los principios de la ética periodística, que perturban la convivencia democrática, y además, que dificultan su trabajo.

La reforma del reglamento introduce la necesidad de cumplir con unos requisitos de idoneidad para obtener la acreditación que deberán ser establecidos por la Mesa del Congreso, prohíbe específicamente algunas de las conductas como las que suele llevar a cabo Vito Quiles en el interior de la cámara e incorpora un régimen sancionador en caso de incumplimiento, unas sanciones que dependerán del futuro Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, un órgano de nueva creación integrado por un miembros de cada grupo parlamentario y por representantes de las asociaciones de periodistas. No obstante esta iniciativa no cuenta con el apoyo unánime de todos los partidos políticos. El PP consideran que la reforma puede limitar la libertad de prensa y convertirse en un mecanismo de cesura de periodistas críticos mientras que Vox lo califica directamente como un ataque al derecho de información.

Y efectivamente estos partidos tienen razón. Tratar de limitar el acceso al Congreso de los Diputados, una de las cámaras que representa a pueblo español, a periodistas maleducados y faltones que resultan incómodos por lo que preguntan, por lo que dicen, por lo que hacen y por como lo hacen y convertir esas conductas en infracciones supone un límite a la libertad de prensa, rayano en la censura. Los malos modos incomodan pero por muy desagradables que resulten no deben prohibirse. Y menos cuando en otro tipo de periodismo algunos de esos modos son habituales, los usan los paparazzis, e incluso los ha usado un cierto periodismo político, aunque en tono de sátira, ya que este tipo de reporterismo recuerda mucho al que practicaba el mítico programa Caiga quien Caiga.

No obstante, lo que sí es cuestionable es que algunas de las acciones de Vito Quiles pretendan ser amparadas en el ejercicio de la profesión de periodista. No son periodismo. Son puro activismo político. Una práctica legítima en democracia que como es sabido, necesita llamar la atención y no hay mejor manera de hacerlo que creando espectáculo y convirtiéndote a ti mismo en noticia. Pero lo que no resulta tan legítimo es querer hacer activismo político en el Congreso de los Diputados por medio de la obtención de una acreditación de periodista que te permite el uso de la palabra y estar bajo el foco de las cámaras. Porque si se quiere si se quiere hacer política dentro del Congreso la vía adecuada es presentarse a las elecciones.