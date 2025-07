Pilar Bernabé: "Espero que PP y Vox, ahora tan sobreexcitados, voten a favor de la abolición de la prostitución"

La entrevista se hizo el pasado 24 de junio, antes de la entrada en prisión de Santos Cerdán.

Secretaria de Igualdad de la ejecutiva federal del PSOE y delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé (Valencia, 1979) se confiesa indignada, asqueada e impotente ante la corrupción de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García descubierta en su partido y las grabaciones repugnantes y machistas de Ábalos y García que han visto la luz y que, asegura, “no representan los valores del PSOE”. Los siete meses de la dana en Valencia han sido, afirma, “lo más terrible que yo he vivido”. El de Mazón, opina, es un Gobierno irresponsable.

¿Qué sintió al escuchar los diálogos soeces y machistas de Koldo y Ábalos?

Una asquerosidad y una repugnancia totales. He pasado de la repugnancia a la tristeza, a la rabia. Los primeros momentos fueron terribles, sobre todo de mucho dolor, mucha indignación, y la impotencia de pensar cómo tanto trabajo, tanto esfuerzo de tantas compañeras y compañeros, y del Gobierno, hayan sido empañados de una manera tan burda, tan terrible, tan asquerosa. Me cuesta mucho sentir otra cosa que no sea repugnancia y rechazo. Todos nos hemos sentido engañados y decepcionados.

¿Las feministas de su partido han quedado un poco noqueadas?

El partido socialista está en este momento en un proceso de feminización. Hoy tenemos seis secretarias generales de federación, algo que era impensable. Y yo vengo de una donde esa transformación se está llevando a cabo. Tenemos una secretaria general, una vicesecretaria general, una secretaria de institucional, secretarias generales como yo, que lo soy de la ciudad más importante del PSPV. Y somos las que tomamos las decisiones. Y esto está pasando también en otras federaciones como Andalucía o Aragón.

¿Ábalos hubiera sido un buen Torrente: chabacano, macarra, de palillo en los dientes?

Yo no he coincidido políticamente con Ábalos en mi federación, a la que los dos pertenecíamos, y no es el prototipo de compañero con el que yo me he sentido identificada en mis casi treinta años de militancia.

Parece que el feministómetro de Ferraz no ha funcionado.

Yo creo que estamos en pleno proceso de feminización, avance y transformación del partido en cuanto a liderazgos de mujeres. Es una evidencia. Hoy los territorios tienen muchas más mujeres al frente. Si detectamos fallos somos los primeros en tomar medidas. Y en el comité federal vamos a buscar fórmulas para mejorar todos los procedimientos de control y de seguimiento de situaciones que se puedan dar en este sentido. Faltaría más. ¿Qué otra voluntad vamos a poder tener nosotros, que somos un partido en el que emana y del que destila el feminismo?

Pilar Bernabé en Madrid / Alba Vigaray

La corrupción y el machismo son una pareja diabólica. ¿Qué piensan hacer para reponerse?

Necesito reivindicar que ese sentimiento de dolor y de rabia que tengo también me motiva a defender con uñas y dientes todo el trabajo y todo el legado que han conseguido mis compañeras y compañeros de partido a lo largo de la historia. Todos los avances de este país a favor de las mujeres, todas las iniciativas legislativas, han surgido del partido socialista, de la mano del movimiento feminista, con el voto en contra, por cierto, de quienes hoy vienen aquí a llamarnos puertas y fruta y todo lo que se les ocurre. Entonces, esas tres personas o esas dos o esas siete, me da igual las que salgan, no nos representan. Y aquí hay una cuestión que es clave: ¿Esto existe? Se extirpa en el minuto cero.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha dicho que los audios conocidos “nos ponen frente al espejo”. ¿Hay mucho machirulo en el PSOE?

Nos ponen frente al espejo como sociedad. Mi partido es altamente avanzado en comparación con otros. El actual Gobierno de la Comunitat Valenciana, de donde vengo, hizo un pacto de Gobierno en mayo del 23 con un maltratador condenado. Y fue número uno por Valencia al Congreso de los Diputados, cabeza de cartel de Vox.

Dicen que están ustedes un poco encogidos, sin saber qué más pueda salir, aparte del informe de la UCO.

A mí eso no me genera inquietud.

Pues debe de ser la única persona del PSOE a quien no se la genera.

Me generaría inquietud ver una parálisis de mi partido ante situaciones como esta, porque pensaría que no está afrontando la realidad y que no va a tomar medidas y decisiones. Pero el aviso es clarísimo: acción, reacción y en cascada. No va a haber titubeos.

En septiembre está previsto que empiecen los trámites parlamentarios de la Ley de Abolición del Sistema Prostitucional, como la han llamado ustedes. Está claro que no dieron a leer el texto al trío del que hablamos.

Pero insisto: A mí esos tíos no me representan. Somos decenas de miles de militantes y no voy a dejar que nadie empañe el trabajo y el legado de lo que representan las siglas del PSOE.

¿Cree que esa ley saldrá adelante?

Es un anteproyecto, que, como todos los que se presentan, deberá someterse a negociación y debate con los grupos, abiertos a enriquecer y a profundizar el texto. Pero yo quiero poner en valor el balance legislativo en materia de igualdad de este Gobierno, cuestión capital para entender por qué la militancia y los cargos del partido estamos tan afectados y tan dolidos por la situación que estamos viviendo. Porque una de cada cuatro leyes que ha aprobado este Gobierno de Pedro Sánchez han ido a mejorar los niveles de igualdad: La renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género, en el que hemos doblado de doscientas y pico a 460 medidas y contemplamos las nuevas formas de violencia: vicaria, económica; la Ley de Paridad, que hace de España uno de los países de referencia mundial en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y que nos ha hecho pasar en el ranking europeo de igualdad de oportunidades del puesto once que teníamos con Mariano Rajoy, a los actuales cuatro primeros, y que obliga a las empresas a publicar la diferencia salarial para recortar la brecha entre hombres y mujeres, que ya se ha recortado en catorce puntos; la reforma de la Ley de interrupción del embarazo, ampliación de los derechos de maternidad y paternidad: la Reforma Laboral, que está pensada para reducir la temporalidad y ha repercutido en el empleo entre las mujeres. Tenemos más mujeres trabajando que nunca, y con empleo estable.

¿Se imagina qué votará Ábalos a la abolición de la prostitución cuando llegue el momento, aunque su voto no fuera decisivo?

Es que yo espero que tanto el Partido Popular como Vox voten a favor de esa ley. Porque les veo a todos muy sobreexcitados en las redes sociales hablando de los puteros. Parece que están muy afectados. Y entiendo que, estando tan afectados, estarán tan en contra como nosotros, y votarán a favor. Tienen una oportunidad estupenda para demostrarlo.

La oposición suele oponerse a todo lo que plantee el Gobierno.

Pero yo no entendería que, todos estos señores y señoras que salen sobreexcitados en las televisiones, en las tertulias, en las redes sociales, tan escandalizados con lo que está pasando, no votaran a favor de esta ley.

También tendrán enfrente a otros grupos, como Podemos o Sumar. La abolición de la prostitución divide al propio movimiento feminista. El dilema que se plantea es abolición-regulación.

Bueno, insisto en que es necesario el voto de toda la Cámara. Vuelvo a invitar a los sobreexcitados del espacio público a que aprovechen para dar al botón y aprobar una ley que castigue a los puteros, a los proxenetas, a los prostíbulos, y que ayuden a las mujeres prostituidas y las traten como víctimas.

En Instagram escribe: Socialista, feminista, fallera y granota [seguidora del Levante Unión Deportiva]. ¿Ser fallera va en el ADN?

Tienes que ser valenciana para entender esto. Son cosas que solamente nos pasan a los valencianos y a las valencianas. Nosotros entendemos las fallas como el resurgir de las cenizas. Y por tanto sabemos reponernos bien ante la adversidad.

Pues igual en esta sede del PSOE, donde nos encontramos, hace falta ahora mucha falla.

Puedes darle todo el significado que quieras. Pero las fallas son el renacer de las cenizas. Al día siguiente de quemar, vuelves a nacer. Y normalmente sueles levantar la falla más grande.

Además de Secretaria de Igualdad del PSOE es usted delegada del Gobierno en Valencia. Entre Mazón y la dana, por un lado, y el trío corrupto del PSOE por otro, ¿se siente rodeada?

Rodeada aquí no, porque aquí ya no están esos tres. Lo que me siento es reconfortada de saber que mi partido y mi secretario general han actuado de una forma super rápida y contundente. En la Comunitat Valenciana sí me siento rodeada e indignada, y totalmente insultada por un president y por un PP que desprecian absolutamente el sentimiento más terrible que estamos experimentando. Ocho meses después del momento más trágico y terrible de la Comunitat Valenciana, el president de la Generalitat, el máximo responsable, aún no ha sido capaz de decir con dignidad qué estaba haciendo ese día. Los valencianos y las valencianas han salido ya ocho veces a la calle a exigirle que dimita. No le piden nada más. Solo que se vaya.

Es muy deportista, y sé que le gusta nadar. ¿Y guardar la ropa?

Me gusta nadar. Pero no soy especialmente de nadar y guardar la ropa. Soy más de lanzarme a la piscina.