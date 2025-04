SON Estrella Galicia Posidonia anuncia su novena edición: así puedes conseguir las entradas para el festival del año

Después de cumplir quince años en 2024, SON Estrella Galicia anuncia las líneas de su programación para los próximos meses. De nuevo, la iniciativa impulsará de nuevo multitud de conciertos, festivales y experiencias musicales para amantes de la música y la cerveza, reivindicando el valor de lo local y el apoyo a las salas de la mano de diversos artistas nacionales e internacionales.

El ciclo de conciertos recorrerá salas y ciudades de toda España con un desbordante line up de artistas internacionales. Una agenda en constante evolución donde ya se encuentra el talento de Oracle Sisters, The Horrors, Biznaga, MIKE, Aiko El Grupo, Oscar Jerome, Efterklang, Been Stellar, This Is Lorelei, Osees, Rosali, Nap Eyes, Gallus, Handsome Dick Manitoba o Margaritas Podridas. Las entradas para todos estos conciertos ya están a la venta en DICE y, muy pronto, se irán confirmando nuevas fechas y artistas.

SON Estrella Galicia Posidonia anuncia su 9ª edición

Por otro lado, el proyecto ya ha anunciado la 9ª edición de uno de sus máximos estandartes, SON Estrella Galicia Posidonia, el festival que se celebrará del 3 al 5 de octubre en la paradisíaca isla de Formentera. La venta para conseguir uno de los 350 ansiados abonos para el único festival True Platinum como Zero Waste del mundo se activará próximamente en su web y redes sociales.

Además, continúa la colaboración con otros festivales y ciclos nacionales con los que comparte su carácter inconformista, fuera del circuito más convencional, como son Electrónica en Abril (2-6 abril, Madrid), Mostra (17-20 de abril, Barcelona), Rebanada (abril a junio, Madrid), La Terraza Magnética (julio, Madrid), Sinsal SON Estrella Galicia (25-27 de julio, Isla de San Simón), Canela Party (20-23 de agosto, Torremolinos), Underfest (20-22 de septiembre, Vigo) o WOS x SON Estrella Galicia (12-15 de septiembre, Santiago de Compostela), Hola Nola (Madrid) o Antioxidante (Murcia).

Sounhood vuelve a los barrios de A Coruña, Granada, Londres o Barcelona

SON Estrella Galicia vuelve a poner en marcha Soundhood, iniciativa que devuelve la música a los barrios de las ciudades de múltiples maneras. Las próximas ediciones tendrán lugar en A Coruña (5 de abril), Granada (21 de junio), Londres (27 de septiembre) y Barcelona (25 de octubre).

Soundhood es un concepto colaborativo que acerca la música, la gastronomía y la cultura de cerveza a lugares cotidianos y, en este marco, los barrios surgen como el núcleo donde nace la música, el arte y la cultura. Soundhood, así, se convierte en la oportunidad para ponerlo en valor.