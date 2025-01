La periodista Ana Pardo de Vera denuncia un intento de agresión de Bertrand Ndongo, agitador afín a Vox

Esta mañana el Gobierno ha inaugurado el primero de los más de cien actos programados para conmemorar el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido brevemente advirtiendo de que una dictadura como la franquista "puede volver a ocurrir". Además, ha subrayado que el sector de la sociedad más nostálgico del régimen pretende "que olvidemos que aquella España estaba hecha pedazos, aislada del mundo y hambrienta de libertad".

Pero no toda la actualidad se ha dado en el interior del edificio del Museo Reina Sofía, donde han tenido lugar un par de actuaciones inaugurales acompañados de un breve coloquio. En las puertas de uno de los templos artísticos de la capital se ha producido un altercado que ha tenido como protagonistas a Ana Pardo de Vera, periodista y directora corporativa y de relaciones institucionales del diario Público, y Bertrand Ndongo, agitador ultra afín a Vox.

"Empezó a grabar los sonidos y a llamarnos de todo"

Pardo de Vera ha explicado que, mientras se encontraba en un corrillo con otros compañeros. Ndongo habría aparecido persiguiendo al secretario general de CCOO, Unai Sordo, que pretendía unirse al grupo de periodistas. "Empezó a grabar los saludos y a llamarnos de todo. Nos metía el micro y había una cámara por lo menos, todo muy invasivo", ha señalado.

La periodista habría pedido al agitador que se marchase, ante lo que Ndongo habría respondido que iba a "chupársela, como siempre", en referencia a Sordo. Ante esta respuesta, Pardo de Vera le quitó el micrófono. "Me siguió con la seguridad intentando pararlo y le tiré el micro a la puerta. Se me echó encima y creo que si no entra la seguridad y otros compañeros, me da una hostia. Nunca vi tanto odio en una mirada", ha detallado a Público.

Lo que he vivido esta mañana con Ana Pardo de Vera, es simplemente asqueroso. Lo peor de todo es que ella diga que intenté agredirla

🔴Aquí están las imágenes @periodistadigit



Todo lo ocurrido lo podéis ver en este enlace. No hemos cortado NADA

👇🏾👇🏾👇🏾https://t.co/Mf1YgzMilc pic.twitter.com/NzUqxC7jRx — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) January 8, 2025

Ndongo, por su parte, se defiende señalando que Pardo de Vera le habría dicho "Cógelo como gorila..." al tirarle el micrófono. La periodista lo niega, subrayando que lo que le dijo fue que "había que ser imbécil para ser negro y de Vox".