Última hora sobre el paradero de Kate Middleton, en directo: el drama familiar de Meghan Markle que llevará a los juzgados a la princesa de Gales

El abogado de la hermana de Meghan Markle llamará a la princesa de Gales a declarar

Kate Middleton no se libra de ningún escándalo mediático desde hace meses. Desde que el 17 de enero fuese sometida a una cirugía abdominal y pasar a encontrarse en paradero desconocido, una nueva polémica afecta a la princesa de Gales. Kate Middleton protagoniza otro escándalo con respecto a la batalla legal que mantienen Meghan Markle y su hermanastra Samantha. La duquesa de Sussex celebraba hace apenas unos días que una jueza desestimase la demanda interpuesta por Samantha tras su polémica entrevista con Oprah Winfrey. Según aseguró su hermana, Meghan habría mentido sobre su infancia para difamar sobre su familia, algo que no gustó a su hermanastra, quien solicitaba 70.000 euros por daños y prejuicios a la mujer del príncipe Harry. No solo la causa ha sido desestimada sino que Peter Ticktin, abogado de Samantha, ha llamado a Kate Middleton a declarar en contra de su cuñada: "No hemos podido probar que haya sido imparcial, simplemente que su decisión no fue la correcta", señala Ticktin a 'Vanitatis'.