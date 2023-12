Debate de la Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados, en directo

Patxi López: "La propia Constitución nace de una amnistía, no la incluyó pero tampoco la excluyó"

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha dicho que "la amnistía es excepcional pero no es inconstitucional", calificándola como útil para "superar un pasado de confrontación y ruptura". López ha dicho que "la propia Constitución nace de una amnistía, no la incluyó pero tampoco la excluyó", para añadir que quello "sirvió para construir el país que tenemos hoy" y que si ahora se trata de "superar la fractura en Catalunya con el mismo instrumento no se puede decir que sea romper España".