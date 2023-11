Nuevos cortes de tráfico en Ferraz tras la detención de cuatro personas por los disturbios

La vigesimoprimera jornada de protestas contra la amnistía en la calle Ferraz, donde se ubica la sede nacional del PSOE, ha reunido alrededor de las 19.30 horas a decenas de personas que se han sumado a rezar un Rosario en las escaleras del Santuario del Inmaculado Corazón de María, que hace esquina con la calle Marqués de Urquijo. Minutos más tarde han sido cientos las manifestantes que han invadido la calzada obligando a la Policía a disponer vallas de seguridad y cortar el tráfico.

Con menos afluencia de personas que en anteriores tardes a la misma hora, cientos de manifestantes han arrancado rezando el Rosario envueltos en banderas de España y con megáfono en mano.

Tiempo más tarde han llegado los jóvenes de Revuelta con un tambor al grito de 'huelga general' y 'una noche más todos en Ferraz', animando a los coches que pasaban a unirse a la manifestación.

El dispositivo policial también ha bajado en número de efectivos y la calle Ferraz, que permanecía abierta al tráfico en un principio, ha sido cerrada alrededor de las 20.00 horas con unos cuatro furgones policiales aparcados en la vía.

'Que te vote Txapote', 'no es una sede, es un puticlub' o 'no es un presidente, es un delincuente' o 'España cristiana y no musulmana', 'Que no, que no, que no me da la gana una dictadura como la venezolana' siguen siendo las consignas más coreadas, como viene siendo habitual, para mostrar su rechazo a la ley de amnistía y los pactos del socialista Pedro Sánchez con los partidos independentistas catalanes.

Cuatro detenciones

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas, entre ellas el delegado en Madrid del partido de extrema derecha Democracia Nacional, Pablo Lucini, por los disturbios causados durante las protestas contra la amnistía junto a la sede del PSOE, situada en la madrileña calle de Ferraz, han informado a EFE fuentes policiales.

Agentes de la Brigada Provincial de Información han practicado este jueves los arrestos. A todos ellos se les acusa de un delito de desórdenes públicos, y no se descarta que puedan haber más detenciones.

Los agentes han determinado la autoría de los delitos a través de las grabaciones realizadas por la Policía Nacional y los medios de comunicación de las protestas junto a la sede del PSOE, que este jueves cumplirán 21 jornadas de forma ininterrumpida.

Con estas son ya 81 las personas detenidas en las casi tres semanas de protestas contra la amnistía a los encausados por el 'procés', entre las que se encuentran dos periodistas de El Mundo y El Español y el comunicador Vito Quiles.

Lucini, delegado de Democracias Nacional en Madrid, se ha dejado ver varios días en primera fila de las manifestaciones convocadas junto a la sede socialista, de las que su partido ha sido uno de los principales promotores. También se pudo ver en ellas a Pedro Chaparro, líder nacional del partido y condenado por el asalto a la librería Blanquerna de Madrid en 2013.

"Acaban de llevarse detenido a Pablo Lucini, delegado de DN Madrid. La Brigada de Información se ha dirigido a su domicilio y ha practicado la detención. La represión no va a frenar la revolución. ¡Pablo Lucini, al igual que el resto de patriotas, LIBERTAD!", ha escrito Democracia Nacional en sus redes sociales.

En las manifestaciones en Ferraz se han concentrado miembros de otras organizaciones de corte ultraderechista como Hacer Nación o Bastión Frontal, así como ultras del Real Madrid (Ultra Sur) y del Atlético de Madrid (Frente Atlético), señalaron a EFE fuentes policiales.