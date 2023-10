Cataluña acoge ya a 2.000 migrantes procedentes de Canarias

Las oenegés reciben regularmente migrantes rescatados en las costas de Andalucía, Canarias, Ceuta o Melilla.

Desde principios de octubre, que estallara la crisis humanitaria en Canarias, con la llegada masiva de migrantes, el Ministerio de Inclusión y Migraciones ya ha trasladado a Cataluña a 1.988 migrantes, de los cuales 33 son menores, procedentes de las Islas Canarias, según los datos que maneja la Generalitat. Una cifra baja comparada con los 9.500 refugiados ucranianos que llegaron a Cataluña un mes después del inicio de la guerra. "No son hombres que supongan un peligro público. Son chavales que están muy cansados y desubicados y tienen muchas ganas de tirar adelante", explican fuentes de las oenegés que gestionan la acogida. Estas entidades llevan semanas buscando alojamiento para estas personas. A la mayoría las alojan en hoteles de la costa que ahora se encuentran en temporada baja. Esta acogida no se puede ampliar más allá de un mes, según recoge el plan humanitario de acogida. "Algunos encuentran rápido una opción, pero otros se quedarán más colgados", apuntan las fuentes. Y es que algunos de estos migrantes temen que, pasado ese mes, quedarán a su suerte en la calle.

Las entidades sociales están utilizando hoteles de la costa, ahora en temporada baja, para acogerles durante un mes

Hombres muy jóvenes, que han cruzado un desierto, que han pasado días perdidos en alta mar y que están devastados física y mentalmente pero alegres de haber llegado con vida. Así son los casi 2.000 inmigrantes que el ministerio está reubicando en Cataluña.

Los traslados de los migrantes que llegan en patera desde las costas españolas a municipios como Barcelona no es nada nuevo. Ocurre desde hace 17 años. "La única diferencia es que ahora hablamos de muchas más personas", apuntan las mismas fuentes de la red de acogida.

La ayuda humanitaria a los adultos acaba en el plazo de un mes y algunos de ellos temen que quedarán en la calle

Programa estatal de emergencia

En España, cuando una persona mayor de edad es rescatada en las costas españolas, está en situación vulnerable y no tiene a nadie que pueda hacerse cargo, el Gobierno de España la incluye en un programa de Atención Humanitaria durante un mes, aunque en algunos casos excepcionales se puede prorrogar durante más tiempo. El Ministerio de Inclusión y Migraciones financia a entidades acreditadas (como la Cruz Roja, CEAR o Accem) en las diversas comunidades autónomas para que den a estos migrantes alojamiento, alimentación, aseo, ropa, atención sanitaria y psicológica, asesoramiento legal y la posibilidad de contactar con sus familiares o amigos, entre otras necesidades básicas.

Las oenegés reciben regularmente migrantes rescatados en las costas de Andalucía, Canarias, Ceuta o Melilla, pero la situción de colapso en Canarias por la llegada de pateras está obligando a ampliar las plazas. Las entidades llevan semanas buscando alojamientos. "Cada entidad nos hemos espabilado por nuestra cuenta, tirando de pensiones, hostales, agencias u otros contactos con los que trabajamos habitualmente", explican.

Hoteles de la costa

En Barcelona, los hoteles no tienen disponibilidad. Es por eso que las entidades están derivando a los migrantes a hoteles de la costa que cuenten con más de 300 plazas, en previsión a que se produzcan nuevas llegadas en los próximos días. "Nos avisan con pocos días de antelación y vamos sobre la marcha", cuentan las oenegés, que recogen a los migrantes en el aeropuerto de El Prat. Por el momento, no ha habido rechazo ni ataques racistas por parte de los vecinos de las zonas donde son realojados. "Pero tampoco vemos aquel entusiasmo de hace dos años con los ucranianos".

La labor de las oenegés durante este mes de acogida, no tan solo sirve para cubrir las necesidades básicas, sino también para orientarles. "Les toca descansar y entender las posibilidades que tienen en España. Les será muy difícil ganarse la vida en la economía sumergida porque no tienen papeles y no podrán acceder a ninguna prestación social. Lo que les viene será durísmo", lamentan fuentes del sistema de atención humanitaria.

Aquellos migrantes que logren tramitar el asilo en el plazo de un mes podrían acogerse al plan de refugiados y recibir ayuda durante dos años

De hecho, muchos de ellos se preguntan qué será de ellos cuando termine este mes de acogida humanitaria. "Hay gente que no llega a agotar el mes. A otros les vienen a buscar familiares o se van a otras ciudades de España o de Europa donde tienen redes de apoyo. Pero sí, inevitablemente, siempre hay gente que se queda colgada", lamentan las fuentes de atención a los migrantes.

En lo que va de 2023, la Generalitat se ha hecho cargo de 1.400 menores. La cifra no incluye a los 33 llegados este mes de las Canarias

Tampoco lo tienen fácil los migrantes que se subieron a la patera huyendo de un conflicto bélico. Por ejemplo desde Mali o Sudán. El sistema para pedir asilo en Barcelona está colapsado y no les podrán atender durante este mes. Si lo hicieran, sí podrían acogerse al plan del Gobierno de acogida a los refugiados, que les da alojamiento y apoyo social durante dos años, además de permiso de residencia y de trabajo. Al no tener esa opción, muchos de ellos podrían terminar durmiendo en la calle o cayendo en manos de redes de explotación de migrantes.

Acogida para los niños

Entre los migrantes que llegan estos días a las Canarias también hay menores -niños y adolescentes- que viajan solos. Las comunidades autónomas están obligadas a darles cobijo y protegerles hasta que cumplan la mayoría de edad. Pero los centros de acogida de las Canarias están al límite, con más de 4.000 menores acogidos en un mes. La semana pasada, el Ministerio de Derechos Sociales pactó el traslado de 380 niños a la península. En Cataluña han llegado 33, con una financiación de 1,8 millones de euros.

La Generalitat quiere revisar este sistema porque Cataluña es la comunidad que acoge a más niños migrantes de todo el Estado, a pesar de no ser territorio de llegada de pateras. El año pasado el Govern se hizo cargo de 2.400 menores migrantes solos. En lo que va de 2023, han sido 1.400.