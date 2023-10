Última hora del caso Daniel Sancho, en directo: habla una nueva víctima del joven y asegura que "nos pagó en torno a 14.000 euros"

Edwin Arrieta, denunciado: un joven asegura haber sido víctima del colombiano y sus amenazas

Un hombre asegura ser víctima de Edwin Arrieta / Telecinco

El testimonio de Daniel Sancho en el que aseguraba ser víctima de las amenazas de Edwin Arrieta, podría verse respaldado por el de Luis, quien se considera víctima del cirujano, a quien denunció hace años por acoso y agresiones. Fue en el año 2005 cuando "lo conocí en un bar. Él se arrimó a ofrecerme un trago y el cuál yo le dije que no. Me empiezo a asustar cuando él exagera en las llamadas. Cuando no entiende lo que es un no, yo realmente no quería ser ni su amigo, ni quería nada con él", confiesa este hombre. Además, el cirujano le habría llamado 143 veces a lo largo de una misma noche: "Me chantajeaba con hablar con mi familia, con que me iban a pasar cosas, con que me iba a mandar a personas, que tenía personas siguiéndome. Desde el primer día mostró interés sentimental en mi y ha hecho todo lo posible por estar conmigo. Me ha tocado cambiar de número de teléfono y de casa", han sido las declaraciones de un hombre, cuyo testimonio coincide con el de Daniel Sancho y podría ser clave en la investigación.