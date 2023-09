Última hora del caso Daniel Sancho, en directo: aparece una mujer que podría tener la información clave sobre el asesinato de Edwin Arrieta

El hombre al que Edwin Arrieta acosó y propinó una paliza, apoya a Daniel Sancho: "Le diría que yo le entiendo"

Si hay alguien que puede entender la situación que dice haber vivido Daniel Sancho durante su relación con Edwin Arrieta, ese es 'Luis' (nombre ficticio), el hombre al que Edwin agredió en la puerta de su casa tras meses de acoso. En su charla con Sonsoles Ónega, el testigo ha narrado cómo sucedió la agresión: "Yo iba para mi casa cuando veo que se arrima alguien, yo lo identifico y empiezo a caminar más rápido. Él me cogió de la maleta y me tiró al piso, pero yo le empujé y empezó a gritar 'me están robando'. Lo cogí y traté de calmarle y él me ha mordido la mano, lo que hice fue empujarlo y salir corriendo a mi portería", narra. Un testimonio de un hombre que creía que "después de tanto tiempo creí que era un tema olvidado, y cuando vi quienes eran las personas me identifiqué tanto con Daniel Sancho, sin justificar lo que pasó", aclara Luis. Este hombre cuenta que se enteró gracias a su sobrina: "Fueron muchas emociones, pero pensé egoistamente 'me liberé', aunque después pensé 'qué le habrá hecho a este muchacho para que llegase a ese extremo y desequilibrarlo', porque realmente Edwin te lleva al límite y hasta que no hagas lo que él quiere, no te deja en paz", termina confesando este testigo.