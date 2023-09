Últimas noticias en España: estas serán las zonas más afectadas por la lluvia según la AEMET

Page recuerda a Sánchez que se presentó a las elecciones del 23J rechazando la amnistía

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha recordado este miércoles que el PSOE se presentó a las elecciones dejando claro que la amnistía de los implicados en el 'procés' catalán no cabía en la Constitución y ha pedido a su partido que lo aclare, que no se alimente la "ambigüedad" y que diga si alguien tiene ahora "otra idea". En su opinión, sería "enormemente grave" que lo que no cabía en la Constitución "quepa de un día para otro".

[ Lea la noticia completa, AQUÍ ]