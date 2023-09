En directo: Muere María Teresa Campos

El Padre Ángel confirma la gravedad de María Teresa Campos

El Padre Ángel ha asegurado que lo importante es que "ella no muere en soledad. Se va y lo importante es que la quieren. Lo más triste de morir, es morir en la soledad. Ella no muere en la soledad", señalaba el párraco amigo de la familia. "Me he puesto en contacto con ella y he estado con ella en la habitación un rato largo y ella me daba energías y bendiciones", ha explicado a los medios tras su visita.