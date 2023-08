Últimas noticias en España, hoy: del pase a cuartos en el Mundial Femenino al devastador paso del Tifón Doksuri en China

El PSOE fija el final de otoño como plazo para investir a Sánchez: “Sin prisa”

El calendario de negociación de los socialistas tiene una primera parada, la del 17 de agosto con la constitución de las Cortes, la votación de la presidencia y de la Mesa del Congreso. Pero hay una advertencia que repiten desde el PSOE: tras arrancar esa hoja del calendario, todo no habrá hecho más que empezar. “No es que no tengamos prisa es que hay que ir construyendo las alianzas poco a poco”, matizan desde el equipo negociador socialista. Forma parte esencial de una estrategia con la que buscan dar tiempo a ERC y Junts convencidos de que la realidad política les conducirá hacia “posiciones posibilistas” que puedan permitir un acuerdo que el PSOE ve “difícil pero no imposible”.

