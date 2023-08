Últimas noticias en España, hoy: de la imputación de Trump a la bajada récord del paro

ERC confía en "mover" a Sánchez hacia el referéndum: "Decía que eran imposibles los indultos y eliminar la sedición"

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha emplazado al independentismo, y especialmente a Junts, a no desistir en la reclamación del referéndum pese el 'no' público y reiterado del PSOE aprovechando que el 23-J ha atorgado un papel clave a los 14 diputados que suman republicanos y posconvergentes. En una entrevista en Catalunya Ràdio, la dirigente republicana ha hecho un llamamiento a no desaprovechar lo que ha definido como una "oportunidad" para avanzar en la resolución del conflicto político. Ha argumentado que, si una cosa extrae su partido de su experiencia en la anterior legislatura por la vía de los hechos, es que no es imposible "mover" a Pedro Sánchez: "Decía que eran imposibles los indultos y eliminar la sedición".

[ Lea la noticia completa, AQUÍ ]