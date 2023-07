Últimas noticias, hoy: del dato del IPC a la cumbre de la OTAN en Lituania

Moncloa obvió los reiterados avisos de no "subestimar" a Feijóo

El presidente del Gobierno y su equipo han recibido en los últimos meses avisos constantes de no "subestimar" a Alberto Núñez Feijóo. No sólo porque la experiencia acumulada como presidente de la Xunta de Galicia le convertía en un contrincante de gran envergadura, sino porque es un dirigente "frío" y ante él "no te puedes confiar". Podía plantear, les previnieron, un debate "bronco" , como finalmente sucedió. Pero esas advertencias, en las que coinciden todos los que conocen su trayectoria gallega, cayeron en saco roto.

