Últimas noticias, hoy: arranca el Orgullo más político en plena batalla electoral para el 23J

El PP nacional pide "no someter" los gobiernos autonómicos a "minorías" como Vox

Mientras Marga Prohens negocia un pacto de investidura con Vox para gobernar en solitario bajo un importante secretismo, el portavoz de campaña del PP nacional, Borja Sémper, aseguraba ayer que «son nuestros principios no aceptar las imposiciones de la minoría y no someter los gobiernos a minorías parlamentarias que no tienes respuestas a los problemas de gestión cotidianos» en referencia a la insistencia de Vox por entrar a formar parte de todos los gobiernos autonómicos en los que son decisivos.

