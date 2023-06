Últimas noticias, hoy: El PSOE mantiene la Mesa en Extremadura y Vox se hace con el Parlament de Baleares

Vox insiste al PP: quieren consejerías en Extremadura

Que no hay acuerdo, que ellos quieren entrar en el gobierno de Extremadura, que quieren consejerías, que es lo que merecen los 50.000 votantes del partido y de esa postura no los van a mover. Y que el PP lo debe entender. Así de claro lo tienen en Vox. Al menos es lo que han seguido manteniendo minutos antes de que arrancara este martes, a las 10.00 horas, el pleno de constitución de la Asamblea regional. El número 2 del partido de Abascal, Jorge Buxadé, había convocado a las 9.50 horas una rueda de prensa justo en la puerta de la Cámara legislativa, pero sus manifestaciones no desvelaron nada nuevo.