Yolanda Díaz en pleno baño de masas: "Feijóo está secuestrado por la extrema derecha"

Yolanda Díaz presenta Sumar en Zaragoza.

Laura Carnicero



Yolanda Díaz ha superado todas las previsiones, la afluencia de zaragozanos y aragoneses que han acudido a su llamada de este sábado en el World Trade Center de la capital han hecho que las 750 plazas que ofrece el recinto se hayan quedado cortas para los más de mil asistentes que, incluso de pie, han acudido a escuchar cuál es su propuesta de futuro. Llenazo sin paliativos en su estreno en la comunidad.

Se presenta Sumar en Zaragoza, ese nuevo espacio de confluencias de amplio espectro para la izquierda que se lleva esperando en Aragón desde mitad de año. Y la expectación no era una cuestión baladí a la vista del resultado: largas filas para entrar y baño de multitudes para la actual vicepresidenta del Gobierno que ahora representa en el Ejecutivo a Unidas Podemos y que aspìra a sumar (y multiplicar) fieles a una causa a la que ningún partido de la izquierda (a la izquierda del PSOE) se ha querido perder. Representantes de Podemos, Chunta, IU... Todos están, de una manera o de otra, ahí están escuchando lo que ella tenga que decir.

El color político de Sumar aspira a ser amplio y variado, pero son muchas las incógnitas que debe despejar todavía para lograr ser una sola marca en la izquierda en España. Y aterrizar en Aragón, entrada triunfal en el salón de actos y su recuerdo, nada más empezar a hablar, para Eloy Fernández Clemente, icono del aragonesismo que ha fallecido este sábado y que se conocía pocas horas antes de su mitin. Así comenzaba su andadura Yolanda Díaz y Sumar en tierras aragonesas.

Díaz, ha afirmado este sábado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "está secuestrado por la extrema derecha" y "tiene un problema con la democracia", informa Europa Press

Durante su intervención, Díaz ha criticado que el PP y Vox hayan solicitado a la Mesa del Senado que no permita la votación de la reforma del delito de sedición y otros asuntos aprobados ya inicialmente por el Congreso de los Diputados.

Ha añadido que a Feijóo "no le gusta que la gente vote, que pueda decidir por sí misma" y "se ha excedido", subrayando que en España "todas las decisiones son examinables". Ha criticado que Feijóo "ni siquiera se atreva a votar en contra de la moción de censura" de Vox contra el presidente del Gobierno.

También ha dicho que a Feijóo "no le gusta" que se incrementen el salario mínimo interprofesional ni las pensiones. Yolanda Díaz ha aseverado, por otra parte, que "quedan cosas por hacer", añadiendo: "Donde no intervenimos las cosas van mal y no estamos interviniendo en la cesta de la compra ni en vivienda".