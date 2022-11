Últimas noticias, hoy: Sánchez visita Corea del Sur en medio de una de sus mayores crisis de credibilidad en el Gobierno

"Creía que el cáncer de pulmón no iba conmigo aunque fumaba un paquete al día"

Un paquete al día, en los de más estrés o ansiedad, paquete y medio. Es la cantidad "normal" de cigarrillos que Vicen reconoce que fumaba a diario. "Empecé sobre los 16 años, por aquello de la tontería del cigarro", explica esta vecina de València. Nunca pensó en dejarlo. De hecho, asegura que cuando oía hablar de cáncer de pulmón "giraba la cara. Como que no iba a conmigo, que a mí eso no me iba a tocar nunca aunque fumara un paquete al día. Era consciente de la cantidad pero no de las consecuencias que podía tener hacerlo", reflexiona.

