La UE aprueba una misión para entrenar a 15.000 soldados ucranianos

Ante la continuada escalada militar de Vladímir Putin, la Unión Europea redobla su apoyo militar a Ucrania con nuevos compromisos en dos frentes. A mediados de noviembre empezará a entrenar soldados y mandos ucranianos en el marco de una misión de asistencia militar destinada a mejorar las capacidades de las fuerzas armadas ucranianas y formar hasta 15.000 militares. A esta decisión se suma el acuerdo alcanzado este lunes entre los 27 ministros de Exteriores de la UE para desbloquear un nuevo tramo de 500 millones de euros del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz para financiar la compra de armamento. "Los últimos ataques indiscriminados de Rusia no debilitarán nuestra determinación de apoyar a Ucrania, solo la reforzarán", ha avisado el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.

La decisión europea coincide con nuevos ataques de "drones kamikaze" rusos en Kiev y un nuevo llamamiento del ministro de Exteriores ucraniano, Dymitro Kuleba, a sus homólogos europeos a que impongan nuevas sanciones contra Moscú. "Probablemente soy el primer ministro de Exteriores en dirigirse al Consejo de Ministros de Exteriores de la UE desde un refugio antiaéreo debido a las sirenas de los ataques aéreos", ha dicho en un mensaje en Twitter en el que ha reclamado más sistemas de defensa aérea, el suministro de munición así como la imposición de sanciones contra Irán por proporcionar drones a Rusia. "El noveno paquete de sanciones de la UE a Rusia debe ser fuerte", ha reclamado tras intervenir por videoconferencia en la reunión en Luxemburgo.

I’m probably the first foreign minister to address EU FAC from a bomb shelter because of the air raids siren. Requested more air defense & supply of ammo. Called on EU to impose sanctions on Iran for providing Russia with drones. 9th EU sanctions package on Russia must be strong. pic.twitter.com/NQZLKf6xwm